Κένταλ Τζένερ: Χαμός στο Twitter για το… αγγούρι και τις μαγειρικές της ικανότητες

Viral έγινε η Κένταλ Τζένερ στo Twitter στην προσπάθειά της να κόψει ένα… αγγούρι με τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να ξεκαρδίζονται από τη… μαγειρική της αδυναμία.

Το μοντέλο εμφανίστηκε στο νέο reality των αδελφών Καρντάσιαν καθώς επισκέφθηκε το σπίτι της μητέρας της Κρις Τζένερ. Θέλοντας να φτιάξει ένα σνακ γιατί πεινούσε πήγε στην κουζίνα και είπε να κάνει κάτι υγιεινό να τσιμπήσει. Η μητέρα της πάντως την προειδοποίησε να προσέχει καθώς προσπαθούσε να κόψει το αγγούρι. “Πρόσεχε, επειδή έκοψα το χέρι μου τις προάλλες” της είπε η ανήσυχη Κρις. “Ξέρω, φοβάμαι λίγο” παραδέχθηκε η Κένταλ και αναρωτήθηκε: “Τα αγγούρια δεν έχουν σπόρους; Σίγουρα δεν ξέρω να κόβω καλά οπότε μην ζουμάρεις πάνω μου. Δεν είμαι επαγγελματίας ό,τι κι αν είναι αυτό!”

the way kendall jenner proved she has never cut a cucumber in her entire life and was just trying to be relatable to the cameras will never not be funny, hey chef 🙋, can you come cut this cucumber for my 26 year old daughter 😭 pic.twitter.com/wNW84ZUag0

— qinnitan (@qinnitan) May 12, 2022