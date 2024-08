Κέιτι Πράις: Συνελήφθη το πρώην μοντέλο στο Χίθροου – Δεν παρέστη σε δίκη…γιατί έκανε λίφτινγκ

Η Κέιτι Πράις συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8 Αυγούστου στο αεροδρόμιο του Χίθροου, καθώς δεν έδωσε το παρών σε δίκη σχετικά με την υπόθεση της πτώχευσής της.

Το πρώην μοντέλο τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση και εν τέλει εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως στο όνομα της τηλεπερσόνας είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις 30 Ιουλίου, ωστόσο η ίδια προτίμησε να ταξιδέψει στην Τουρκία για αισθητικές επεμβάσεις αντί να παραστεί στη δικαστική ακρόαση.

Στα βίντεο μάλιστα, που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, η Κέιτι Πράις φαίνεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό της με μαύρες γάζες.

«Μια 46χρονη γυναίκα από το Σάρεϊ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου στις 19:45 την Πέμπτη, 8 Αυγούστου, επειδή δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Τέθηκε υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του δυτικού Λονδίνου για να εμφανιστεί στο Βασιλικό Δικαστήριο αύριο, Παρασκευή, 9 Αυγούστου», ανέφερε η ανακοίνωση για την Κέιτι Πράις.

Σημειώνεται, πως ορίστηκε νέα δικάσιμος σχετικά με την υπόθεση πτώχευσής του 46χρονου πρώην μοντέλου για τις 27 Αυγούστου.

Katie Price to appear in court TODAY after being arrested at Heathrow pic.twitter.com/mxZMvMFnZ6

— The Sun (@TheSun) August 9, 2024