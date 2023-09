Κέιτ Μίντλετον: Η φωτογραφία της με τον πρίγκιπα Λούις που είναι υποψήφια για βραβείο

Είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο ζωηρός από τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Ο πρίγκιπας Λούις στις δημόσιες εμφανίσεις του από όταν ήταν μικρός έκλεβε την παράσταση για τις αστείες γκριμάτσες και την ενέργεια του.

Ήρθε πλέον η ώρα που ο 5χρονος πρίγκιπας είναι υποψήφιος για βραβείο. Συγκεκριμένα μία φωτογραφία του με την μητέρα του κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ είναι υποψήφια στα βρετανικά βραβεία φωτογραφίας IMAGO.

Στην φωτογραφία φαίνεται η Κέιτ Μίντλετον να προσπαθεί να πει κάτι στον μικρότερο γιο της. Ο πρίγκιπας Λούις εμφανώς ενοχλημένος, όμως, της κλείνει το στόμα με το χέρι του.

Μία ακόμη φωτογραφία του μικρού Λούις είναι υποψήφια στα ίδια βραβεία. Είναι από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ δίπλα στην βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων προς τιμήν των γενεθλίων της. Την ώρα που τα μαχητικά της βασιλικής αεροπορίας της Βρετανίας απέδιδαν τιμές στην προγιαγιά του ο πρίγκιπας Λούις έχει κλείσει τα αυτιά με τα χέρια του και φωνάζει προφανώς ενοχλημένος από τον θόρυβο των αεροσκαφών.

