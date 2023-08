Κέιτ Μίντλετον: Η εκπληκτική ομοιότητά της σε παιδική ηλικία με τον πρίγκιπα Λούις

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι γονείς τριών παιδιών, του πρίγκιπα Τζόρτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις. Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αρκετές φορές έχουν μοιραστεί, μέσα από τα social media, οικογενειακά στιγμιότυπα με τα τρία παιδιά τους αλλά και δικές τους φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στην παιδική της ηλικία, φαίνεται πως μοιάζει αρκετά με τον μικρό γιο της, πρίγκιπα Λουίς. Αυτό αποδεικνύεται από μια φωτογραφία που είχε δημοσιευτεί στον επίσημο λογαριασμό στο instagram, The Prince and Princess of Wales, το 2020 με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα.

Σε εκείνη τη φωτογραφία η μικρή τότε σε ηλικία, Κέιτ Μίντλετον πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της, Μάικλ Μίντλετον. Η ομοιότητα της με τον μικρό πρίγκιπα Λουίς είναι εντυπωσιακή, με χρήστες των social media να σχολιάζουν: «Είναι αυτός ο Λουίς ή η μαμά;», «Μοιάζει πολύ με τον Λουίς», «Μπορώ να δω τον Τζόρτ και τον Λουίς στη φωτογραφία».