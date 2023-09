Κάιλι Τζένερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον φημολογούμενο σύντροφό της

Ενώ οι φήμες οργίαζαν για το εάν και τι είδους σχέση έχουν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ εκείνοι έκαναν την πρώτη τους δημόσια κοινή εμφάνιση σε συναυλία της Μπιγιόνσε.

Σύμφωνα με το Page Six η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, για τους οποίους κυκλοφόρησαν πρώτη φορά φήμες για σχέση τον Απρίλιο, απαθανατίστηκαν μαζί στη συναυλία της Μπιγιόνσε που έγινε στα πλαίσια της περιοδεία της, «Renaissance», στο Λος Άντζελες στο SoFi Stadium τη Δευτέρα (4/9). Σε βίντεο που τράβηξε ο δημοσιογράφος του THR Κρις Γκάρντνερ και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται η μικρότερη αδελφή των Καρντάσιαν και εκατομμυριούχος να συνομιλεί με τον ηθοποιό και να γελούν.

Μάλιστα σε βίντεο που δημοσιοποίησε το TMZ φαίνονται να έρχονται ακόμα πιο κοντά και να φιλιούνται, επιβεβαιώνοντας έτσι τις μέχρι πρότινος φήμες για την σχέση τους. Μαζί τους ήταν και η αδελφή της Κάιλι και πασίγνωστο μοντέλο Κένταλ Τζένερ.

Mark your calendars: On Beyoncé’s 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… 🔥 pic.twitter.com/NUUkqIY8vi

— Chris Gardner (@chrissgardner) September 5, 2023