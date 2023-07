Jane Fonda: Ανησυχία για την 85χρονη σταρ – Την κατέβασαν με θερμοπληξία από τη σκηνή μετά την ομιλία της

Η Jane Fonda χρειάστηκε βοήθεια για να κατέβει από τη σκηνή αφού απηύθυνε ομιλία προς απεργούς δημιουργούς του Χόλιγουντ.

Η 85χρονη θρυλική σταρ φαίνεται πως έπαθε θερμοπληξία όση ώρα ήταν στη σκηνή, καθώς οι θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Well with Hanoi Jane joining the strike then what little sympathy had for the strikers just left.

Frail Jane Fonda is helped off stage at Hollywood actors’ strike https://t.co/sedyZP72LI @MailOnline

— steve lowe (@jslowe1949) July 29, 2023