«Ιντιάνα Τζόουνς 5»: Το καλοκαίρι του 2023 στη μεγάλη οθόνη

Έτοιμος να φορέσει το καπέλο του και να πιάσει το μαστίγιο του για πέμπτη και τελευταία (;) φορά είναι ο Χάρισον Φορντ. Όπως έγινε γνωστό η ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς 5» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι του 2023.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για μια ακόμη φορά ο Χάρισον Φορντ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Μάνγκολντ και με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να έχει καθήκοντα παραγωγού. Ο δημοφιλής ηθοποιός εμφανίστηκε στο πάνελ της Lucasfilm κατά την διάρκεια του «Star Wars Celebration» και ανακοίνωσε ότι η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η ταινία είναι σχεδόν έτοιμη με μουσική του πολυβραβευμένου με Οσκαρ συνθέτη Τζον Γουίλιαμς.

Μαζί με τον Φορντ, στην συνέχεια των περιπετειών του θρυλικού αρχαιολόγου, πρωταγωνιστούν οι Μαντς Μίκελσεν, Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ και Αντόνιο Μπαντέρας, ενώ ο Τζέιμς Μάνγκολντ βρίσκεται στη σκηνοθεσία, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Harrison Ford wished five-time Academy Award®-winning composer John Williams a happy 90th birthday today at #StarWarsCelebration.

As on all four previous #IndianaJones films, Williams is composing the score for the new film. pic.twitter.com/0ABnBeo4Zr

— Indiana Jones (@IndianaJones) May 26, 2022