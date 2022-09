Η λαμπερή επιδερμίδα χωρίς ίχνος μακιγιάζ έχει τα δικά της ωραία tips

Όσο και αν αγαπάμε το μακιγιάζ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να νιώθουμε όμορφα και χωρίς ίχνος απ’ αυτό. To no makeup look μπορεί για κάποιες από εμάς να φαίνεται μία πρόκληση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αφορμή για να αναδείξουμε την φυσική λάμψη της επιδερμίδα μας, χωρίς πολλά!

Έχουμε τα μικρά και τέλεια tips που θα βοηθήσουν να δείχνουμε πιο φρέσκιες και γεμάτες αυτοπεποίθηση, χωρίς να ακουμπήσουμε πινέλο και προϊόν μακιγιάζ.

Προτείνουμε να δείτε την beauty creator Camelia Katoozian, που μέσω της σελίδας της στο TikTok, έχει μοιραστεί τα ευκολότερα hacks για να πετύχετε την απόλυτη no makeup φυσική λάμψη.

Aρχικά, η Camelia προτείνει να εστιάσουμε στα χείλη. Κάνοντας καλή απολέπιση σ’ αυτά θα ενισχυθεί η μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή και θα ζωηρέψει αμέσως το χρώμα τους.

Εννοείται πως καμία από εμάς δεν θέλει σκασμένα, ξηρά χείλη, οπότε μετά από την απολέπιση μην ξεχάσετε να τα ενυδατώσετε μ’ ένα tinted lip balm.

Το must-have tip, όμως, για να φαινόμαστε πιο περιποιημένες χωρίς μακιγιάζ είναι να καλλωπίσουμε τα φρύδια σας. Καθαρίζοντας την περιοχή των φρυδιών μ’ ένα τσιμπιδάκι, ή τριμάροντας τα τόσο-όσο… Αυτές οι μικρές κινήσεις κάνουν, όντως, μεγάλη διαφορά στο look μας.

Στο μεταξύ, μία από τις πιο αγαπημένες μας συμβουλές είναι να χρησιμοποιούμε ένα ψαλιδάκι βλεφαρίδων, καθώς αυτό δίνει αμέσως ένα πιο ανοιχτό και φρέσκο βλέμμα. Για έξτρα λάμψη μάλιστα στις βλεφαρίδες προτείνει επίσης να περάσουμε και ελάχιστη βαζελίνη.

Τέλος, θέλοντας να δώσει την τελειότερη παρότρυνση σε όλες μας για να φοράμε αντηλιακό όλο το χρόνο επισημαίνει την υπέροχη φωτεινότητα (εκτός από την πολυπόθητη προστασία) που δίνει αυτό.

Πηγή: InStyle