Η κόρη του Chris Cornell τραγουδάει το “Nothing Compares 2 U” στη μνήμη του πατέρα της

Ο Chris Cornell ήταν ένας αναγνωρισμένος Αμερικανός συνθέτης και κιθαρίστας, τραγουδιστής στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave. Ήταν μιά κορυφαία μορφή της grunge μουσικής σκηνής της δεκαετίας του ’90. Δυστυχώς όμως προέβη σε απονενοημένο διάβημα σε ηλικία μόλις 52 ετών το 2017.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η κόρη του Toni Cornell εμφανίσθηκε χθες στο “The Late Late Show” και τραγούδησε το κομμάτι του Prince “Nothing Compares 2 U” που το αφιέρωσε στον πατέρα της. Η ερμηνεία της βασισμένη σε ένα κλίμα country-folk μουσικής, μεταδόθηκε live με την συνοδεία ενός μικρού συνόλου εγχόρδων, ακουστικής κιθάρας, ενός μπασίστα και ενός ντράμερ.

Το εν λόγω τραγούδι το είχε διασκευάσει και ο πατέρας της Chris Cornell, όταν το είχε συμπεριλάβει σε μία σόλο ακουστική περιοδεία το 2015. Το ηχογράφησε την αμέσως επόμενη χρονιά και συμπεριελήφθη μετά τον θάνατό του στο άλμπουμ “No One Sings Like You Anymore, Vol. 1”, μαζί με άλλες διασκευές πάνω σε κομμάτια των Harry Nilsson, Guns N’ Roses, John Lennon και άλλων. Εκείνη η δική του εκτέλεση απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, στην κατηγορία Καλύτερης Rock Εκτέλεσης.

