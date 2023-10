Η Γκουίνεθ Πάλτροου χρησιμοποιεί το Όσκαρ της για την πόρτα: «Λειτουργεί τέλεια»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πιάστηκε να χρησιμοποιεί το Όσκαρ της για να κρατά ανοιχτή μια πόρτα στον κήπο του σπιτιού της. Σε μια νέα συνέντευξη σε βίντεο στη Vogue που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα, η ιδρυτής της Goop εθεάθη να κάνει μια βόλτα στην αυλή της προτού περάσει μια ξύλινη πόρτα που την κρατούσε ανοιχτή με το χρυσό αγαλματίδιο της.

«Τι όμορφο Βραβείο Όσκαρ», είπε στην ηθοποιό ο Τζο Σάμπια στο τελευταίο επεισόδιο της Vogue της σειράς βίντεο «73 Ερωτήσεις», στο οποίο η Πάλτροου, 51 ετών, απάντησε με ενθουσιασμό: «[It’s] my doorstop!».

Η Πάλτροου – η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της το 1999 στο “Ερωτευμένος Σαίξπηρ” – στη συνέχεια αστειεύτηκε: “Λειτουργεί τέλεια”.

Ένας θαυμαστής στο Twitter είπε ότι η… περίεργη αντιμετώπιση του βραβείου Όσκαρ από την ηθοποιό ήταν «εικονική».

Ένας άλλος θαυμαστής αναδημοσίευσε το κλιπ της Πάλτροου που χρησιμοποιεί το βραβείο της για να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της, γράφοντας : «Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πού κρατά το Όσκαρ της Γκουίνεθ Πάλτροου…».

If you ever wondered where Gwyneth Paltrow keeps her Oscar… pic.twitter.com/TFKJ2NtY7Z

— Gary Hartley (@GaryHartleySA) October 9, 2023