Γουίτνεϊ Χιούστον: Δέκα χρόνια από τότε που σίγησε η «Φωνή»

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη δέκατη επέτειο από τον θάνατο της θρυλικής Γουίτνεϊ Χιούστον, της «Φωνής», όπως χαρακτηρίστηκε για το ερμηνευτικό ταλέντο της.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε αναίσθητη στην μπανιέρα μιας σουίτας στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, στις 11 Φεβρουαρίου 2012. Ως αιτία θανάτου αναφέρθηκε ο πνιγμός και οι «επιπτώσεις της αθηροσκληρωτικής καρδιακής νόσου και της χρήσης κοκαΐνης», ενώ χαρακτηρίστηκε ως «ατύχημα».

Οι Στίβι Γουόντερ, Αλίσια Κις, Όπρα Γουίνφρεϊ, Ντέιβιντ Μπάουι, Έλτον Τζον, Μπιγιονσέ και R. Kelly ήταν ανάμεσα στα 1.500 άτομα που είπαν στην 48χρονη superstar το τελευταίο “αντίο”. Ο πρώην σύζυγός της Μπόμπι Μπράουν, παρευρέθη στην κηδεία αλλά είχε φύγει πριν ξεκινήσει η λειτουργία.

Πρόκειται για μια από τις τραγουδίστριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχει δει ποτέ ο πλανήτης της μουσικής (πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως), αφού δημιούργησε μπαλάντες που την είδαν να ανεβαίνει, και να παραμένει για πολύ, στη κορυφή των charts.

Ερμήνευσε εξαιρετικά τραγούδια όπως τα I Will Always Love You, How Will I Know, I Wanna Dance with Somebody και I Have Nothing και η συμμετοχή της στην ταινία “Ο Σωματοφύλακας” με τον Κέβιν Κόστνερ δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα ρομαντικά blockbuster.

Στις 17 Μαΐου 2018 έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το ντοκιμαντέρ “Whitney” (πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της οικογένειάς της) στο οποίο η Χιούστον ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε ως παιδί από τον ξάδελφό της Ντι Ντι Γουόργουικ. Στην ταινία, η επί χρόνια βοηθός της Γουίτνεϊ, Μέρι Τζόουνς, λέει στον κινηματογραφιστή Κέβιν ΜακΝτόναλντ ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια της είπε ότι ο Ντι Ντι την κακοποίησε σε νεαρή ηλικία. Ο αδερφός της Γουίτνεϊ, Γκάρι, αναφέρει επίσης ότι κακοποιήθηκε ως παιδί από μια γυναίκα μέλος της οικογένειας.

Λίγα χρόνια πριν, στις 26 Ιουλίου 2015, η κόρη της Γουίτνεϊ, Μπόμπι Κριστίνα Μπράουν, πεθαίνει από πνευμονία, αφού βρισκόταν σε κώμα για αρκετούς μήνες. Ήταν μόλις 14 ετών όταν οι γονείς της χώρισαν, με τη Χιούστον να έχει την επιμέλειά της, ενώ μετά τον θάνατο της μητέρας της είχε ονομαστεί ως η μοναδική δικαιούχος της περιουσίας της. Η Μπόμπι προκάλεσε διαμάχη όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Νικ Γκόρντον – έναν άνδρα που παλαιότερα θεωρούσε ως μεγάλο αδερφό της. Ο Γκόρντον και ένας φίλος του, την είχαν βρει αναίσθητη σε μια μπανιέρα στο σπίτι της στην Τζόρτζια. Δεν υπήρχαν στοιχεία για ναρκωτικά ή αλκοόλ και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χάνοντας ωστόσο τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 22 ετών

Τα τραγούδια της διαχρονικά και η ερμηνεία της αμίμητη. Ως γνωστόν, η πραγματικότητα έχει περισσότερη φαντασία και από το πιο καλοδουλεμένο σενάριο και η Houston το επιβεβαίωσε με την σύντομη ζωή της.

Πηγή: instyle.gr, Πηγή φωτό: Photo by David LEFRANC/Gamma-Rapho via Getty Images