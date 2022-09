Fall palette: Αυτά είναι τα 6 hot χρώματα που θα φορέσουμε το φθινόπωρο

Ακόμα και το μουντό φθινόπωρο το θέλει το χρωματάκι του και ομολογούμε πως τα fashion girls δεν μας άφησαν με το παράπονο. Αντίθετα το feed της αρχικής μας σελίδας στο Instagram κατακλύστηκε από απολαυστικά χρώματα, τα οποία μέσα από updated looks υπέδειξαν τις επόμενες τάσεις της φθινοπωρινής σεζόν. Κι αν φθινόπωρο σημαίνει ουδέτερες αποχρώσεις και ήσυχοι τόνοι, τα trends έχουν άλλη άποψη. Γιατί φέτος, θα πρωταγωνιστήσει η ένταση, η γλυκύτητα και η αισιοδοξία μέσα από ρούχα με άποψη, στιλ και πολύχρωμες διαθέσεις!

Credit: Claire Guillon/Instagram

Eat your greens: το αισιόδοξο πράσινο ήρθε κι έφερε τη ζωντάνια και φήμες λένε ότι θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στο προσκήνιο. Οι 50 αποχρώσεις του θα πρωταγωνιστήσουν στο street style των δημοφιλέστερων πρωτευουσών της μόδας και η έντασή του θα φωτίσει την καθημερινότητα. Προμηθευτείτε με πράσινο γιατί είναι υγιεινό και στιλάτο!

Credit: Emili Sindlev/Instagram

Βιολέτες και λεβάντες μοβ: δεν έχει σημασία σε ποιον τόνο θα το επιλέξετε, αρκεί να βάλετε λίγο ή και πολύ, μωβ στη ζωή σας. Το “Very Peri” αναδείχτηκε απόχρωση της χρονιάς από την Pantone, όμως εμάς μας αρέσουν όλα. Από το ρομαντικό λιλά μέχρι και το βασιλικό βαθύ μελιτζανί, το φθινόπωρο παίζει σε αυτήν την παλέτα, κάνοντας mix&match στις αποχρώσεις του.

Credit: Grece Ghanem/Instagram

Army palette: λόγω των cargo παντελονιών, του safari look και των military outfits, το χακί πρόκειται να κυκλοφορήσει πολύ στους δρόμους, φέροντας μαζί του μια αυστηρή νότα και έναν απαράμιλλο δυναμισμό. Ίσως, να μην αποτελεί από τα πιο fun χρώματα του φθινοπώρου, παρόλα αυτά το λατρεύουμε γιατί είναι chic και γιατί αποπνέει αυτοπεποίθηση.

Credit: Alex Riviere/Instagram

Ζεστό καφέ, μόκα και καπουτσίνο: γιατί ότι έρχεται σε πλήρη αρμονία με το φθινοπωρινό τοπίο μας αρέσει. Η neutral παλέτα λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη χρωματική λίστα της νέας σεζόν, καθώς η ζεστή της βάση περιλαμβάνει τα πιο hot χρώματα, ανάμεσα τους το κόκκινο και το πορτοκαλί. Με λίγα λόγια, αντλείτε έμπνευση από τα φύλλα των δέντρων και ντύνεστε στα καφέ!

Credit: Emili Sindlev/Instagram

Come on Barbie, let’s go party: αν ακόμα δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, η φετινή χρονιά ανήκει στη “Barbiecore” τάση και στο χρώμα που τη συνοδεύει. Και η δημοφιλής κούκλα έχει ένα και μόνο αγαπημένο χρώμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το φωτεινό ροζ. Μπορεί να φαντάζει cute και υπερβολικά girly, ωστόσο το ροζ μπορεί να δημιουργήσει τις πιο edgy εικόνες, προσθέτοντας ένα fun vibe στο σύνολο.

Credit: Livia/Instagram

Το μπλε του τζιν: ναι, είναι και αυτό τάση. Και δεν αναφερόμαστε στο denim ύφασμα, αλλά στη χαρακτηριστική μπλε απόχρωση του τζιν, η οποία θα πρωταγωνιστεί στο street style του φθινοπώρου, βάζοντας μια casual, αλλά τόσο cool πινελιά στο τελικό αποτέλεσμα. In blue jean, we trust!

Πηγή: InStyle