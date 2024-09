Εύη Δαέλη: Πένθος για τη «Φίφη» της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Η σπαρακτική ανάρτηση

Την απώλεια του πατέρα της θρηνεί τις τελευταίες ώρες η ηθοποιός Εύη Δαέλη, η οποία έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της «Φίφης» στην επιτυχημένη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Με ανάρτησή της στο Ιnstagram, η Εύη Δαέλη ενημέρωσε για την κηδεία του πατέρα της, αύριο Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στον Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αιγάλεω.

«Για τους αγαπημένους του που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν» έγραψε χαρακτηριστικά η Εύη Δαέλη για το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα της.

Σε άλλη ανάρτησή της παραθέτει φωτογραφία του πατέρα της και αναφέρει:

«Αγαπηλένιο μου, καραμελένιο μου.

Αυτά του να ανεβάζεις στο ίνστα είναι μαλακίες θα μου έλεγες αλλά θέλω να ξέρει το σύμπαν όλο τι άνθρωπο στερήθηκε. Ο πόνος μου και το κενό που έχω στην ψυχή μου είναι βουνό, μου αρκεί όμως να ξέρω πως εσύ δεν πονάς πια. Άδικος ο κόσμος που ζούμε και πολύ λίγος για το μεγαλείο σου.

Ο πατέρας μου καμιά μάχη δεν έχασε, ο πατέρας μου βγήκε νικητής, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή παλεύει. Ο πατέρας μου είναι πατέρας πολλών , και μεγαλύτερη τιμή απο το να είμαι κόρη του δεν έχω.

Always and forever , you and me.»

Δείτε την ανάρτηση: