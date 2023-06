Eurovision: Πέθανε πρώην σταρ του διαγωνισμού

Πέθανε ο πρώην Ιρλανδός σταρ της Eurovision Ρόι Τέιλορ, ύστερα από μάχη που έδωσε με την νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η οικογένεια του μουσικού ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του “Watch Your Back MND”.

“Με βαθιά θλίψη επιθυμούμε να ανακοινώσουμε τον θάνατο του μπαμπά και ήρωα μας Ρόι Τέιλορ. Μέσα από τη μεταδοτική θετικότητα του τα τελευταία χρόνια πέτυχε τόσα πολλά στη μάχη κατά της MND. Το έργο του έχει βοηθήσει τον κόσμο να έρθει πιο κοντά για να ελευθερωθεί από την MND. Και γι’ αυτό είμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια. Ένας καταπληκτικός μπαμπάς και καταπληκτικός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός μουσικός. Για όλους όσοι μας στήριξαν, όλοι ξέρετε ποιοι είστε. Σας αγαπάμε όλους και σας αγαπούσε όλους”.

Σύμφωνα με την “Daily Mail” έγινε διάσημος όταν το συγκρότημα του “Jump the Gun” πήγε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1988, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία, με το τραγούδι “Take Him Home” και κατετάγη στην όγδοη θέση, συγκεντρώνοντας 79 βαθμούς. Ο Τέιλορ μιλούσε ανοιχτά για τη μάχη του με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) και κυκλοφόρησε πολλά σινγκλ με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για έρευνα σχετικά με την πάθηση.