Eurovision 2023 – Loreen: Ποια είναι η εκρηκτική Σουηδή “Φουρέιρα” που κέρδισε δεύτερη φορά τον διαγωνισμό

Η Σουηδία με την εκρηκτική Loreen και το τραγούδι “Tattoo” ήταν η μεγάλη νικήτρια στον φετινό διαγωνισμό της “Eurovision“. Η εμφάνιση της Loreen αποθεώθηκε από το κοινό στο στάδιο αλλά και από τους φανς στα social media, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, που από την πρώτη στιγμή την είχαν ορίσει ως το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού.

Η Σουηδία σάρωσε με 12άρια στον τελικό παίρνοντας συνολικά 583 πόντους από τις κριτικές επιτροπές και το κοινό.

Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την Loreen ως την Σουηδή “Ελένη Φουρέιρα” λόγω της εμφάνισης και της εκρηκτικότητάς της. Τα μακριά νύχια της, τα λιτά πλούσια μαλλιά της και οι κινήσεις της θύμιζαν πολύ την Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Η στιγμή που ανακοινώνεται η νικήτρια της Eurovision 2023

Η Σουηδή διαγωνιζόμενη έχει ήδη κερδίσει μία φορά τον διαγωνισμό. Είχε συμμετάσχει ξανά για λογαριασμό της Σουηδίας, στην “Eurovision” του 2012 στο Αζερμπαϊτζάν, συγκεντρώνοντας 372 βαθμούς, με το τραγούδι “Euphoria“.

Γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1983, στην Στοκχόλμη. Το πραγματικό της όνομα είναι Lorin Zineb Nora Talhaoui και έγινε ευρέως γνωστή το 2004, μέσα από την παρουσία της στο σουηδικό “Idol”, στο οποίο είχε λάβει την τέταρτη θέση. Το όνομα της επανήλθε στην δημοσιότητα το 2011, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό “Melodifestivalen” με το τραγούδι “My Heart Is Refusing Me“, φθάνοντας στην τελική δεκάδα. Το τραγούδι παρότι δεν συμμετείχε στην “Eurovision” έγινε μεγάλη επιτυχία στην Σουηδία. Το “Melodifestivalen”, είναι σουηδικός διαγωνισμός, από τον οποίο προκύπτει το πoιο τραγούδι θα πάει στην “Eurovision”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LOREEN (@loreenofficial)

Η Loreen έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και μίλησε γι’ αυτήν σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Γιάννη Πουλόπουλο: “Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα. Πρώτα απ’ όλα έχω πολλούς φίλους Έλληνες. Λατρεύω την ελληνική παράδοση και κουλτούρα. Είστε πολύ ευθείς, δεν μασάτε τα λόγια σας, αυτό που είναι, αυτό λέτε και νιώθω ζωντανή μέσα σ’ αυτή την κουλτούρα. Έχω πάει σε πολλά μέρη όπως στην Αθήνα και την Κρήτη”. Ενώ αποκάλυψε πως σκέφτεται να αγοράσει σπίτι στην χώρα μας. Ενώ σε νέα συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, είπε πως πιστεύει ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν Ελληνίδα.

Τέλος για την φετινή της παρουσία στον μεγάλο διαγωνισμό τραγουδιού δήλωσε: “Δεν είναι ρίσκο για εμένα γιατί ο στόχος μου δεν είναι να κερδίσω ή να χάσω. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω κάτι που έχει σημασία για εμένα, που θα επηρεάσει εσάς θετικά. Αυτός είναι ο σκοπός που το κάνω αυτό! Συνεργαζόμαστε συνέχεια γιατί υπήρξε ένα ζήτημα ασφαλείας. Θεωρώ ότι δεν θα απογοητευτείτε.”

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LOREEN (@loreenofficial)

Η εμφάνιση της Loreen στην Eurovision 2023