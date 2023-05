Eurovision 2023: Μεγάλη νικήτρια η Σουηδία με την Loreen και το «Tattoo» – Στην 12η θέση η Κύπρος

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Loreen και έτσι η Σουηδία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2023 με το τραγούδι «Tattoo», παρασύροντας τους πάντες με την εντυπωσιακή της εμφάνισή στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού που διεξήχθη στο Λίβερπουλ.

Η Loreen συμμετείχε φέτος στην Eurovision με το τραγούδι «Tattoo» σε μία εμφάνιση που αποθέωσε το κοινό στο στάδιο αλλά και οι φανς στα social media, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, που από την πρώτη στιγμή την είχαν ορίσει ως το μεγάλο φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Φινλανδία με το «Cha Cha Cha» του Käärijä, ενώ την τριάδα έκλεισε το Ισραήλ με το «Unicorn» και την μοναδική Noa Kirel, όσον αφορά στην Κυπριακή συμμετοχή ο Άντριου Λαμπρου και το τραγούδι «Break a Broken Heart» τερμάτισαν στην 12η θέση.

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, η Σουηδία σάρωσε με 12άρια στον τελικό του διαγωνισμού παίρνοντας συνολικά 583 πόντους από τις κριτικές επιτροπές και το κοινό.

Έτσι, μαζί με τις ψήφους από το televotong αναδείχθηκε για 7η φορά νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και η Loreen έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει για τη χώρα της τον διαγωνισμό για δεύτερη φορά μετά το Euphoria του 2012.

Η Φινλανδία απέσπασε 526 συνολικά πόντους, η Κύπρος πήρε 126 πόντους ενώ, τελευταία βγήκε η Γερμανία με 18 συνολικά πόνους από κριτικές επιτροπές και κοινό.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE 🏆🏆 pic.twitter.com/DxKXqB0t2G

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023