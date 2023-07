Ελεονώρα Μελέτη – Θοδωρής Μαροσούλης: Το ξέφρενο πάρτι και ο πρώτος χορός του ζευγαριού

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή μέρα για την Ελεονώρα Μελέτη και τον Θοδωρή Μαροσούλη, καθώς βάπτισαν την κόρη τους και παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο. Μετά την τέλεση των δύο Μυστηρίων, ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι, για να γιορτάσουν με τα κοντινά τους πρόσωπα.

Μάλιστα σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο instagram μπορούμε να δούμε πως το ζευγάρι τήρησε όλα τα έθιμα, αφού έκοψε τούρτα, χόρεψε τον πρώτο του χορό και η νύφη πέταξε την ανθοδέσμη. Εκτός όμως από τον χορό με τον σύζυγό της, η Ελεονώρα Μελέτη χόρεψε και με την κόρη της, Αλεξάνδρα – Ωκεανίς, ενώ την οι καλεσμένοι την απόλαυσαν και σε ένα ζεϊμπέκικο.

Ως τραγούδι για τον πρώτο τους χορό η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης επέλεξαν το “Always Remember Us This Way” της Lady Gaga από την ταινία “A Star Is Born”. Οι δυο τους την ώρα που χόρευαν κοιτούσαν ο ένας τον άλλον στα μάτια, απόλυτα ερωτευμένοι. Ενώ την ώρα που έκοβαν την τούρτα ακουγόταν το τραγούδι της Ελεωνόρας Ζουγανέλη “Κόψε και Μοίρασε”.

Την ανθοδέσμη της νύφης έπιασε η καλή φίλη της Ελεονώρας Μελέτη, Σαμάνθα Αποστολοπούλου. Στο βίντεο που ανέβηκε στο instagram, βλέπουμε πως η ανθοδέσμη “πετάχτηκε” με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού η παρουσιάστρια είχε αποφασίσει ποια φίλη της θα είναι η τυχερή.

Η παρουσιάστρια χόρεψε με την Αλεξάνδρα – Ωκεανίδα “Το καλοκαίρι” του Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχοντας την στην αγκαλιά της. Η Ελεονώρα Μελέτη συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα μεταξύ άλλων και με το ζεϊμπέκικό της, υπό τους ήχους του τραγουδιού “Του αγοριού απέναντι” το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μαίρη Χρονοπούλου.

Το μήνυμα της Ελονώρας Μελέτη

Η παρουσιάστρια του “Mega Καλημέρα” λίγο πριν ξεκινήσουν τα Μυστήρια είχε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο instagram ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Συγκεκριμένα σε story στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Ο μόνος τρόπος να τσεκάρεις την αξιοπιστία των ανθρώπων γύρω σου είναι… τσεκάροντας την! Δίνεις μία πληροφορία εμπιστευτικά σε κάποιον κ μια άλλη σε κάποιον άλλον. Όποιου η πληροφορία φτάσει σε αποδέκτη ο οποίος μάλιστα τη χρησιμοποιήσει, δείχνει αυτομάτως τον αναξιόπιστο. Τόσο απλά».