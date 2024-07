Έλενα Τσαγκρινού: Η κατάστασή της λίγο πριν μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης – «Βρίσκομαι καθημερινά στο…»

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο σύντροφός της, Dj Sthephan πριν από μερικούς μήνες έζησαν την απόλυτη ευτυχία, όταν αντίκρυσαν το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, που έκανε η τραγουδίστρια. Το ζευγάρι είχε προσπαθήσει ξανά να τεκνοποιήσει, ωστόσο μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη ανέβαλε τα σχέδιά του.

Οι δύο καλλιτέχνες προσπάθησαν ξανά και σήμερα είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να περιμένουν από ημέρα σε ημέρα το πρώτο τους παιδί. Να πούμε εδώ, πως η Έλενα Τσαγκρινού έχει συμπληρώσει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και βαδίζει προς τον 9ο.

Με ανάρτηση που έκανε η εγκυμονούσα την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο instagram μετέφερε την κατάστασή της λίγο πριν γεννήσει. Όπως περιγράφει, η Έλενα Τσαγκρινού περνάει το τελευταίο διάστημα ξαπλωμένη στο κρεβάτι στην προσπάθεια να αποφύγει ανεπιθύμητες συσπάσεις.

Η ανάρτηση της Έλενας Τσαγκρινού λίγο πριν γεννήσει

«Παιδιά είμαι στο “Do not Disturb mode” τώρα που μιλάμε βρίσκομαι καθημερινά στο κρεβάτι για ώρες ώστε να αποφύγω απρόοπτες «συσπάσεις» συνήθως κοιμάμαι και είπα να σας δείξω λίγο από την ζωή της ήρεμης Έλενας before the baby storm almost 34 weeks pregnant , πολύ λίγες μέρες μου απομένουν μέχρι να γεννήσω.

Υπόσχομαι αν τα καταφέρω και φωτό με μαγιό και κοιλίτσα πριν φύγει.

Πήγα βόλτα στο λιμάνι , δουλειά στο στούντιο , εγώ με τη μαμά μου στο μαιευτήριο , μακριά μαλλιά , τρελένομαι για πράσινο και κήπο , αγαπημένο πρωινό εγκυμοσύνης ,

Και στην τελευταία φωτό τα δύο αγαπημένα μου πλάσματα παίζουν..

Νέο τραγούδι … σύντομα», έγραψε η Έλενα Τσαγκρινού.