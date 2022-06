Ελληνίδα η καλύτερη ροκ κιθαρίστρια όλων των εποχών

Η ηλεκτρική κιθάρα είναι ένα κατ’ εξοχήν αντρικό μουσικό όργανο. Παρόλα αυτά υπήρξαν κατά καιρούς γυναίκες που εντυπωσίασαν με το παίξιμο τους στην κιθάρα. Όπως η Joan Jett, η Lita Ford και η Nancy Wilson. Επίσης καλές κιθαρίστριες ήταν και είναι μεταξύ άλλων η Mother Maybelle Carter, η Sister Rosetta Tharpe, η Jennifer Batten, η Donita Sparks, η Kelley Deal, η Poison Ivy Rorschach, η Yvette Young, κ.ά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Όμως υπάρχει μία 37χρονη κιθαρίστρια που είναι το κάτι άλλο!

Πρόκειται για την Orianthi Penny Panagaris, που είναι γνωστή παγκοσμίως απλώς ως Orianthi. Και βέβαια είναι γεννημένη από Έλληνες γονείς στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας.

Ξεκίνησε να παίζει πιάνο από την ηλικία των 3 ετών. Με την παρότρυνση όμως του πατέρα της, πέρασε στην ακουστική κιθάρα στην ηλικία των 6 ετών. Στα 11 απέκτησε την πρώτη της ηλεκτρική κιθάρα. Στα 15 ξεκίνησε να γράφει τα πρώτα της τραγούδια, οπότε ξεκίνησε και την επαγγελματική της καριέρα. Σε εκείνη την ηλικία βρίσκεται να παίζει πάνω στη σκηνή μαζί με τον σπουδαίο κιθαρίστα Steve Vai. Στα 18 της γνωρίζει και τζαμάρει με τον Carlos Santana.

Η Orianthi έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “Violet Journey” το 2005.

Το 2009, στην 51η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy, η Orianthi συνόδεψε με την κιθάρα της την Carrie Underwood.

Τότε είναι που την πλησίασε και το management του Michael Jackson να κάνει μια audition στον Michael για τις συναυλίες που ετοίμαζε με τίτλο “This Is It”. Η Orianthi είχε προσληφθεί ως η κιθαρίστρια του Michael Jackson και γι’ αυτό συμμετείχε σε όλες τις πρόβες πριν από τις εν λόγω συναυλίες, που ήταν να γίνουν στο Wembley Arena του Λονδίνου, αλλά δυστυχώς ο Michael πέθανε ξαφνικά.

Η ίδια η Orianthi θυμάται: “Δεν ξέρω ακριβώς γιατί με προσέλαβε, αλλά είχε δει όλα τα δικά μου βίντεο στο YouTube και του άρεσαν πολύ. Είχε την δυνατότητα να έχει όποιον κιθαρίστα ήθελε, όταν όμως του έπαιξα το σόλο μου για το “Beat It”, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που με πήρε από το χέρι και αρχίσαμε να πηγαίνουμε πάνω κάτω σε όλη τη σκηνή. Μου είπε: “Μπορείς να παίξεις έστω και μία φορά για εμένα?” και με προσέλαβε εκείνο το ίδιο βράδι. Μακάρι να ήταν ακόμα στη ζωή. Με έκανε να πιστέψω περισσότερο στον εαυτόν μου. Έμαθα τόσα πολλά από εκείνον. Όταν με πήρε νόμιζα ότι θα έπαιζα συνέχεια σόλο στην κιθάρα. Αλλά τελικά η πλειοψηφία ήταν ακόρντα και funky ρυθμοί”.

Η Orianthi έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε στην κηδεία του Michael Jackson. Εμφανίζεται στην ταινία “Michael Jackson’s This Is It”. Την ίδια χρονιά παρουσιάζει ένα βραβείο για τον Michael μετά τον θάνατό του στα American Music Awards. Επίσης συμμετέχει στην ηχογράφηση του “We Are the World 25 for Haiti”, που ήταν τραγούδι που είχε γράψει ο Michael Jackson μαζί με τον Lionel Richie. Τέλος έπαιξε κιθάρα στο κομμάτι “Monster” του Michael Jackson με τον 50 Cent και κυκλοφόρησε και αυτό μετά τον θάνατό του.

Το 2011 η Orianthi ανακοινώθηκε ως η κιθαρίστρια του Alice Cooper. Επίσης έπαιξε δίπλα στους Michael Bolton και Dave Stewart. Το 2013 τίμησε τον Carlos Santana στο gala που έλαβε χώρα στο Kennedy Center Honors. Το 2014 συμμετείχε στην περιοδεία του Richie Sambora των Bon Jovi, με τον οποίο είχε πολύπλευρη συνεργασία. Το 2017 έπαιξε και με τον Billy F Gibbons των ZZ Top.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική). twitter:@IosifAvramoglou