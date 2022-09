Έγκυος στο τέταρτο παιδί της η Μπλέικ Λάιβλι

Έγκυος για τέταρτη φορά είναι η Μπλέικ Λάιβλι. Η γνωστή ηθοποιός έχει αποκτήσει ήδη τρία παιδιά με τον Ράιαν Ρέινολντς, με την οικογένειά τους να επεκτείνεται με ένα ακόμη μέλος.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Forbes για την ενδυνάμωση των γυναικών, στην Νέα Υόρκη, στο οποίο η Μπλέικ Λάιβλι εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα, όπως αναφέρει το Page Six.

Η ηθοποιός πόζαρε στον φακό, φορώντας ένα λαμπερό κοντό φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ με το χέρι της φαίνεται να κρατάει την κοιλιά της που είναι φανερά φουσκωμένη.

#BlakeLively just announced her fourth pregnancy and she looks stunning pic.twitter.com/KBQ3f1kOeV

— Her.ie (@Herdotie) September 15, 2022