Dua Lipa: Τέλος στο ειδύλλιο με τον Trevor Noah – Νέος έρωτας στην ζωή της

Nέος έρωτας μπήκε στη ζωή της Dua Lipa, σε μία σοκαριστική ανατροπή, κατά την οποία αποδεικνύεται περίτρανα πως το να γράψεις ένα τραγούδι για κάποιον μπορεί πραγματικά να είναι ένας καλός τρόπος για να βρεθείς μαζί του.

Σύμφωνα με το Page Six, η Dua Lipa πλέον βγαίνει με τον ράπερ Jack Harlow, του οποίου το τελευταίο άλμπουμ περιλαμβάνει ένα τραγούδι αφιερωμένο στην popstar με τον τίτλο “Dua Lipa”.

Ο Harlow έχει πει ότι προτού κυκλοφορήσει το άλμπουμ του τον Μάιο, επικοινώνησε με τη Lipa μέσω FaceTime να πάρει την ευλογία της. Και ότι παρ’ όλο που έλαβε μία κάπως αμήχανη απάντηση, του έδωσε την έγκρισή της.

Jack Harlow was plotting on getting dua lipa 😭 pic.twitter.com/sjm7Ekx7v9

— victoria. (@novacancyt) December 13, 2022