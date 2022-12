Euroleague, Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ 94-67: Ερυθρόλευκος «τυφώνας» παρέσυρε τους Τούρκους- ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπερηχητικός Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου, μετέτρεψε σε… περίπατο την αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, συνεχίζοντας σε απόσταση αναπνοής την «καταδίωξη» της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 94-67, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 9-4 και υποχρεώνοντας τη Φενέρ στην τρίτη εφετινή ήττα της.

Τα σεμιναριακά στατιστικά του Ολυμπιακού στο πρώτο εικοσάλεπτο με 14/17 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 3/5 βολές, 14 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, απλοποίησαν το έργο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο μη αναστρέψιμο +27 (58-31) και δεν κοίταξαν πίσω…

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, οι οποίοι «πετάνε» για Γαλλία ενόψει της δεύτερης υποχρέωσης τους στη «διαβολοβδομάδα» με τη Βιλερμπάν (15/12, 22:00), ο συνήθης-ύποπτος Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, ενώ από τη Φενέρ πάλεψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 13.

Lountzis says "Not in my house😤"@olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5W3lAIAxWT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2022