Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Από την εκκλησία στο ΣΕΦ – Η απαίτηση της νύφης

Έναν ιδιαίτερο τρόπο διάλεξε ένα νεόνυμφο ζευγάρι να γιορτάσει τον γάμο του, καθώς αμέσως μετά την εκκλησία βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε.

Το ζεύγος παρακολουθεί από τα court-seats του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας» την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Euroleague που διεξάγεται αυτή την ώρα.

Ο Κωνσταντίνος και η Ευαγγελία γνωρίστηκαν στο εξωτερικό και σε ερώτηση του γαμπρού, για το που θα βρει ξανά τη νύφη, αυτή του απάντηση στο ΣΕΦ. Μάλιστα, , όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήταν απαίτηση της νύφης, το σημερινό… ραντεβού.

👰‍♀️“Babe where are we going for our honeymoon”

🤵🏻”Got an idea” pic.twitter.com/461zpZ1FsL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2022