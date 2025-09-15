Δούκισσα Νομικού: Η αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφων – «Όχι παιδιά, όχι»

Στη δεύτερη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) η Δούκισσα Νομικού. Η πρώην Σταρ Ελλάς, που τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο ρεπόρτερ της εκπομπής τη ρώτησε: «Δούκισσα, τι κάνεις; Πώς είσαι; Ήρθες να παρακολουθήσεις την Άννα Βίσση; Αγαπημένη σου καλλιτέχνης;». Εκείνη χαμογέλασε και απάντησε: «Γεια, καλά! Ε βέβαια και ήρθαμε για την Άννα, με μεγάλη χαρά. Τη λατρεύω, τη θαυμάζω. Μου αρέσουν όλα της τα τραγούδια».

Ωστόσο, όταν η κουβέντα στράφηκε στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η Δούκισσα Νομικού δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. «Όχι, παιδιά… ήρθαμε να δούμε την Άννα, όχι. Καλή σεζόν», είπε σύντομα και αποχώρησε βιαστικά, δείχνοντας την ενόχλησή της για το ερώτημα.

