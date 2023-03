Darcelle: Πέθανε στα 92 της η γηραιότερη εργαζόμενη drag queen στον κόσμο

Walter Cole, η διάσημη drag queen, γνωστή ως Darcelle XV, πέθανε σε ηλικία 92 ετών στο Πόρτλαντ του Όρεγκον την Πέμπτη 23/3/2023.

Η Darcelle, ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και στέφθηκε ως η γηραιότερη εν ενεργεία drag performer στον κόσμο από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες το 2016 και συνέχισε να διασκεδάζει το κοινό μέχρι το τέλος. Ως performer, η Darcelle ήταν γνωστή για το μακροβιότερο drag show στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Εκτός σκηνής, η Darcelle υπερασπίστηκε τα LGBTQ+ δικαιώματα και συμμετείχε σε φιλανθρωπικό έργο στο Πόρτλαντ, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην LGBTQ+ κοινότητα της πόλης.

Το κλαμπ που άνοιξε πριν από 50 χρόνια στο κέντρο του Πόρτλαντ, το Darcelle XV Showplace, έγινε πολιτιστικός θεσμός του Πόρτλαντ και το 2020 συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων ως ο πρώτος χώρος στο Όρεγκον ππου ξεχώρισε για την σημασία του στην ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τις πρώτες μέρες λειτουργίας του, στις δεκαετίες του 1970 και 1980, θεωρούνταν ταμπού και διαδηλωτές διαμαρτύροντας έξω από αυτό.

Walter C. Cole, better known as Darcelle XV, the iconic drag queen who performed for decades, has died of natural causes in Portland, Oregon, at 92.

The Guinness Book of World Records named Darcelle the world’s oldest working drag performer in 2016. https://t.co/PtGaz9sxXq pic.twitter.com/fVH6uw8kbV

— The Associated Press (@AP) March 24, 2023