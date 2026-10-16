Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στο τρίτο της παιδί στα 52 της – «Οι γυναίκες δέχονται κριτική για την ηλικία τους, οι άνδρες όχι»

Το τρίτο της παιδί περιμένει στα 52 της χρόνια η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χίλαρι Σουάνκ (Hilary Swank), η οποία ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα πρωτότυπο βίντεο στο Instagram. Η πρωταγωνίστρια του «Million Dollar Baby», που έγινε για πρώτη φορά μητέρα στα 48 της αποκτώντας δίδυμα, μίλησε ανοιχτά για τις προκαταλήψεις απέναντι στις γυναίκες που επιλέγουν να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, τονίζοντας ότι η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζεται από κοινωνικά στερεότυπα.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη, όταν η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυπτε το «επόμενο πρότζεκτ» της, γράφοντας στη λεζάντα ότι αναμένεται να «κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο».

Το βίντεο δείχνει τη Σουάνκ μαζί με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των τρίχρονων διδύμων της, να χορεύουν στο σκοτάδι με φωσφορίζοντα στικ στερεωμένα στα ρούχα τους, δημιουργώντας την εικόνα ανθρώπινων φιγούρων.

Προς το τέλος, η ηθοποιός αποκαλύπτει με τον ίδιο ευρηματικό τρόπο τη φουσκωμένη κοιλιά της και τη φιγούρα ενός μωρού, γνωστοποιώντας ότι περιμένει το τρίτο της παιδί.

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«Υπάρχει τεράστια κριτική στις γυναίκες που γίνονται μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία»

Η 52χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε εμφανώς έγκυος σε απόσπασμα από επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής «The Drew Barrymore Show», όπου μίλησε για την απόφασή της να μεγαλώσει την οικογένειά της.

«Οι γυναίκες δέχονται πολλή κριτική όταν αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά οι άνδρες όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Σουάνκ προστίθεται σε μια ολοένα μεγαλύτερη ομάδα διάσημων γυναικών που αποκτούν παιδιά μετά τα 40 ή ακόμη και τα 50 τους, είτε μέσω φυσικής σύλληψης είτε με τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, παρένθετης μητρότητας ή υιοθεσίας.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις προσωπικές της επιλογές σχετικά με τη μητρότητα, εξηγώντας ότι δεν είχε σχεδιάσει απαραίτητα να περιμένει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των 40 για να αποκτήσει παιδιά.

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Είχε καταψύξει τα ωάριά της στα 37 – Έγινε μητέρα στα 48

Η Χίλαρι Σουάνκ απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, την Άγια (Aya) και τον Ομ (Ohm), σε ηλικία 48 ετών.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Women’s Health το 2025 είχε αποκαλύψει ότι είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων όταν ήταν 37 ετών, διατηρώντας έτσι περισσότερες επιλογές για τη μελλοντική δημιουργία οικογένειας.

«Θα είχα αποκτήσει παιδιά νωρίτερα. Δεν λέω ότι περίμενα συνειδητά μέχρι τα 47 μου», είχε εξηγήσει.

Ωστόσο, είχε επισημάνει ότι η μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία συνοδεύεται και από σημαντικά πλεονεκτήματα.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία ζωής την έχει βοηθήσει να αποκτήσει περισσότερη υπομονή, ενώ το γεγονός ότι έχει ήδη εδραιώσει την επαγγελματική της πορεία της επιτρέπει πλέον να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα παιδιά της.

Όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδιά μετά τα 40

Η περίπτωση της Χίλαρι Σουάνκ εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ηλικία της μητρότητας μετατοπίζεται σταδιακά προς τα πάνω.

Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), παρότι ο συνολικός δείκτης γεννήσεων στις ΗΠΑ έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2023, το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 40 έως 44 ετών που απέκτησαν παιδί κατέγραψε το 2024 το υψηλότερο επίπεδό του.

Η δρ Λόρα Ράιλι, επικεφαλής του τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Weill Cornell Medicine και το NewYork-Presbyterian, εκτιμά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Όπως εξήγησε στους New York Times, η βελτίωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης και των τεχνικών κατάψυξης ωαρίων έχει διευρύνει τις αναπαραγωγικές δυνατότητες των γυναικών σε σχέση με μία δεκαετία πριν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία συνοδεύεται από αυξημένους ιατρικούς κινδύνους, όπως προεκλαμψία, διαβήτη κύησης, καρδιαγγειακές επιπλοκές, πρόωρο τοκετό και μεγαλύτερη πιθανότητα καισαρικής τομής.

«Η εγκυμοσύνη είναι ουσιαστικά ένα τεστ αντοχής εννέα μηνών», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι σωματικές απαιτήσεις της μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις ηλικίες των 45 και 50 ετών.

Από την Κάμερον Ντίαζ μέχρι την Αν Χάθαγουεϊ – Οι διάσημες μητέρες μετά τα 40 και τα 50

Η Χίλαρι Σουάνκ δεν είναι η μόνη διάσημη ηθοποιός που επέλεξε να αποκτήσει παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η 43χρονη Αν Χάθαγουεϊ διανύει επίσης την τρίτη της εγκυμοσύνη, έχοντας πραγματοποιήσει φέτος εμφανίσεις για την προώθηση πέντε κινηματογραφικών παραγωγών, ενώ περιμένει το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Μάλιστα, σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», αναφέρθηκε με χιούμορ στην εγκυμοσύνη της, παρομοιάζοντάς την με καλάθι της τελευταίας στιγμής στο μπάσκετ, καθώς η φυσική σύλληψη γίνεται δυσκολότερη όσο αυξάνεται η ηλικία.

Η Κάμερον Ντίαζ, σήμερα 53 ετών, ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος τη γέννηση του τρίτου παιδιού της, του Νάουτας, με τον σύζυγό της, μουσικό Μπέντζι Μάντεν. Η ίδια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί, τη Ράντιξ, σε ηλικία 47 ετών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε τονίσει ότι η απόφαση να δημιουργήσει οικογένεια σε εκείνη την ηλικία ήταν απολύτως συνειδητή.

«Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσεις πολύ γι’ αυτό», είχε δηλώσει.

Ανάμεσα στις διάσημες γυναίκες που έγιναν μητέρες αργότερα βρίσκονται επίσης η Ναόμι Κάμπελ, η οποία απέκτησε παιδιά μετά τα 50, και η Μαντόνα, η οποία υιοθέτησε το τέταρτο παιδί της σε ηλικία 50 ετών.

Παράλληλα, η ηθοποιός και δημιουργός Λένα Ντάναμ έγινε μητέρα τον περασμένο μήνα, σε ηλικία 40 ετών, μέσω παρένθετης μητρότητας.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να γίνεις μητέρα»

Η συζήτηση γύρω από τη μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία αντικατοπτρίζει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη δημιουργία οικογένειας.

Η Λόρεν Λέβινγκερ, συνιδρύτρια του διαδικτυακού περιοδικού και της κοινότητας μητέρων Spread the Jelly, εξήγησε στους New York Times ότι οι προηγούμενες γενιές αντιμετώπιζαν τη μητρότητα μέσα από πολύ αυστηρά ηλικιακά όρια.

«Στις προηγούμενες γενιές παρουσιαζόταν μια τόσο απόλυτη επιλογή: είτε αποκτούσες παιδιά μεταξύ συγκεκριμένων ηλικιών είτε η μητρότητα θεωρούνταν πλέον ανέφικτη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το γεγονός ότι σήμερα περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να αποκτήσουν παιδιά αφού πρώτα έχουν ζήσει μια γεμάτη προσωπική και επαγγελματική ζωή αναδεικνύει τις διαφορετικές διαδρομές προς τη μητρότητα.

Η ανακοίνωση της Χίλαρι Σουάνκ, στα 52 της χρόνια, επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη συζήτηση, καθώς η ηθοποιός ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τρίτο της παιδί τον Δεκέμβριο.