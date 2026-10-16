Ανησυχία στο Δουβλίνο – Δέκα παιδιά στο νοσοκομείο από τοξικές αναθυμιάσεις σε πισίνα ξενοδοχείου – ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία προκλήθηκε την Πέμπτη και κινητοποίηση των αρχών στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όταν δέκα παιδιά που συμμετείχαν σε μαθήματα κολύμβησης σε ξενοδοχείο της πόλης χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, καθώς εκτέθηκαν σε τοξικές αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από ανάμειξη χημικών ουσιών στην εγκατάσταση της πισίνας.

Σύμφωνα με το ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTÉ, αρκετά από τα παιδιά και ένας ενήλικας παρουσίασαν αναπνευστική δυσχέρεια και ερεθισμούς εξαιτίας της έκθεσής τους στις αναθυμιάσεις. Όπως δήλωσε στο RTÉ ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δουβλίνου, Γκρεγκ Ο’ Ντουάιερ, το περιστατικό προκλήθηκε από υπερβολική ανάμειξη χλωρίου με άλλη χημική ουσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της πισίνας.

«Εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν μαθήματα κολύμβησης, με 24 παιδιά μέσα στην πισίνα, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και ορισμένοι γονείς», ανέφερε.

Επιχείρηση πυροσβεστών με ειδικές στολές

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και εξειδικευμένες μονάδες αντιμετώπισης περιστατικών με επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες φορώντας ειδικές αεροστεγείς προστατευτικές στολές εισήλθαν στον χώρο και κατάφεραν να απομονώσουν τη χημική ουσία που προκάλεσε το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δουβλίνου ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες από διάφορους πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό από τη διαρροή των τοξικών αναθυμιάσεων.