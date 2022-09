Brown Gradient Nails: Είναι το ωραιότερο minimal μανικιούρ της σεζόν

Έχουμε την ωραιότερη πρόταση για το επόμενο μανικιούρ σας. Αντί να περιοριστείτε και να επιλέξετε μόνο ένα χρώμα στα νύχια, γιατί να μην φέρετε όλες τις διαφορετικές αποχρώσεις του αγαπημένου σας χρώματος στο πάρτι;

Μία από τις τελευταίες τάσεις στο νύχια για αυτή την σεζόν, είναι τα gradient nails και ειδικότερα στις αποχρώσεις του καφέ. Στο μανικιούρ αυτό, κάθε νύχι αποτελείται από ένα διαφορετικό χρώμα, δημιουργώντας έτσι μια minimal χρωματική διαβάθμιση στα δάχτυλά σας, ξεκινώντας από τον πιο ανοιχτό τόνο και καταλήγοντας βαθμιαία στο πιο σκούρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anouk Nijs (@anouknailedit)

Συγκεκριμένα, το καφέ χρώμα και οι συγγενικές του αποχρώσεις, είναι μία εξαιρετική επιλογή για το φθινόπωρο. Με την τεχνική των gradient nails μπορείτε να προσθέσετε μία διασκεδαστική νότα στην ζεστή αυτή απόχρωση του καφέ και να αναβαθμίσετε το φθινοπωρινό look σας.

Το κλειδί για υπέροχo gradient μανικιούρ είναι να επιλέξετε προσεκτικά τα βερνίκια σας. Για να πετύχετε αυτό το διαδοχικό εφέ προτιμήστε μια σειρά αποχρώσεων από την ίδια χρωματική οικογένεια.

Για περισσότερο nail inspo look, no further!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη QUEENIE | Nail Artist (@nailartbyqueenie)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NAILClinique | KANSAS CITY🇺🇸 (@kcity.nails)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑩𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒔 ♡ (@bossmanicures)

Πηγή: InStyle