Μπραντ Πιτ: Συστήνει την Ινές ντι Ραμόν ως «κοπέλα» του

Ο Μπραντ Πιτ έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή και η σχέση του με την Ίνες ντι Ραμόν φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρή. Μάλιστα όπως όλα δείχνουν ο σταρ του Χόλιγουντ συστήνει την Ραμόν ως «κοπέλα» του.

Μία πηγή εξήγησε στο People ότι το ζευγάρι που βγαίνει εδώ και έναν χρόνο, είναι σε μία καλή φάση. «Αυτή είναι η πρώτη σωστή σχέση του Μπραντ μετά το διαζύγιο», λέει η πηγή, αναφερόμενη στον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί. «Συστήνει την Ραμόν ως κοπέλα του», προσθέτει η πηγή, η οποία δηλώνει ότι ο Πιτ «τα πάει περίφημα με την Ινές».

«Είναι υπέροχο το να τον βλέπεις σε μία καλή φάση. Η Ινές τον κάνει πολύ χαρούμενο», αναφέρει η πηγή.

Brad Pitt Calls Ines de Ramon ‘His Girlfriend’: She ‘Makes Him Very Happy’ (Exclusive Source) https://t.co/4C77mMNaeE

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Πιτ και η Ραμόν έκαναν μια δημόσια εμφάνιση μαζί, στο 12ο ετήσιο Art+Film Gala του LACMA στο Λος Άντζελες, όπου ο ηθοποιός παρουσίασε ένα αφιέρωμα για τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί αρκετές φορές σε ταινίες.

«Ήταν πολύ τρυφεροί», είχε πει μια πηγή στο People για την κοινή έξοδο του ζευγαριού. Η πηγή είχε προσθέσει ότι το ζευγάρι «γελούσε και αστειευόταν με όλους γύρω του» στο γεμάτο αστέρια γκαλά και «φαινόταν να περνούσε καλά».

Η πρώτη τους κοινή δημόσια έξοδος ήταν τον Νοέμβριο του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν στα παρασκήνια σε μια συναυλία του Μπόνο στο Λος Άντζελες. Εκείνη την εποχή, πηγές ανέφεραν στο People ότι έβγαιναν εδώ και μερικούς μήνες.

Brad Pitt and Ines de Ramon Make First Appearance as a Couple While Attending LACMA Art + Film Gala: Sources https://t.co/ZKPnaZZBMh

— People (@people) November 6, 2023