Μπλέικ Λάιβλι – Ράιαν Ρέινολντς: Έντονη κριτική για τη δήλωση ότι ανήκουν στην… «εργατική τάξη»

Η Μπλέικ Λάιβλι δέχθηκε κριτική από τους θαυμαστές της αφού ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολντς είπε ότι προέρχονται από ένα υπόβαθρο «εργατικής τάξης» σε μια νέα συνέντευξη.

Το αστέρι του Gossip Girl, 37 ετών, που προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών και ορισμένοι την αποκαλούν «μωρό nepo», «μπήκε στο κάδρο» από τον Ρέινολντς, 48 ετών, σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, καθώς συζητούσε για την ανατροφή των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο Ρέινολντς μοιράστηκε ότι αυτός και η ηθοποιός προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους – Τζέιμς, 10 ετών, Ινέζ, 8 ετών, Μπέτι, 5 ετών και Όλιν, ενός έτους – μια ταπεινή ανατροφή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας παράλληλα την καριέρα τους.

«Προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Προσπαθώ να μην τους επιβάλλω τη διαφορά στην παιδική τους ηλικία, με την παιδική μου ηλικία ή την παιδική ηλικία της γυναίκας μου», είπε ο Ρέινολντς.

«Μεγαλώσαμε και οι δύο σε οικογένειες εργατικής τάξης, και θυμάμαι πολλές φορές έλεγα ή σκεφτόμουν, «Θεέ μου, δεν θα είχα ποτέ ένα τέτοιο δώρο όταν ήμουν παιδί» ή, « Ποτέ δεν θα είχα αυτή την πολυτέλεια να πάρω σε πακέτο φαγητό» ή οτιδήποτε άλλο».



Η παιδική ζωή στα προάστια της Μπέικ Λάιβλι

Ωστόσο, οι θαυμαστές αποδοκίμασαν γρήγορα τον ισχυρισμό της «αγνοίας», αναφέροντας τους βετεράνους γονείς της Λάιβλι στο Χόλιγουντ και την ανατροφή της στα προάστια στη γειτονιά Ταρζάνα του Λος Άντζελες.

Ο αείμνηστος πατέρας της, Ernie Lively, ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης και η μητέρα της Elaine Lively ήταν ηθοποιός και μάνατζερ ταλέντων. Ο πατέρας της πέθανε από καρδιακές επιπλοκές το 2021. Η Μπλέικ είχε προηγουμένως συζητήσει για το ότι μεγαλώνει στα πλατώ. Έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός σε ηλικία 10 ετών στην ταινία «Sandman» του 1998, σε σκηνοθεσία πατέρα της.

Φοίτησε στο Γυμνάσιο του Μπέρμπανκ, όπου ήταν μαζορέτα, μέλος χορωδίας και πρόεδρος τάξης. Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Έρικ, και τρία ετεροθαλή αδέλφια: τη Λόρι, τη Ρόμπιν και τον Τζέισον, από τον προηγούμενο γάμο της μητέρας της. Τα αδέλφια της έχουν επίσης εργαστεί στη βιομηχανία του θεάματος.

Ο πράκτορας ταλέντων του μεγαλύτερου αδελφού της Μπλέικ της εξασφάλισε πολλές οντισιόν ένα καλοκαίρι και πήρε έναν ρόλο στην εμβληματική ταινία του 2005 The Sisterhood of the Traveling Pants σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Αφού το The Cut αναδημοσίευσε το απόσπασμα του Ryan από τη συνέντευξη του THR στο Instagram, οι θαυμαστές γρήγορα σχολίασαν αρνητικά όσα είπε για την εργατική τάξη.

Ένας έγραψε: «Γρήγορη αναζήτηση: Μεγάλωσε στην Ταρζάνα και μετά πήγε στο Burbank High. Όλη της η οικογένειά της ασχολούνταν με την ψυχαγωγία. Επιλέχτηκε για το Sisterhood και για το Traveling Pants ενώ ήταν έφηβη. Δίνει τουλάχιστον μεσαία τάξη. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, π.χ. είναι πλούσια και ανυπόφορη τώρα. Αντίο.’

«Συνεχίζεις να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, «εργατική τάξη». Δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό που νομίζετε ότι σημαίνει» γράφει άλλος.