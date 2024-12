Beyoncé: Διχάζει το… ασύλληπτο ποσό που πήρε από το Netflix για τα 13 λεπτά που εμφανίστηκε στο ημίχρονο του NFL

Η χειρονομία της Beyoncé κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «NRG Stadium» στο ημίχρονο του αγώνα των Houston Texans με τους Baltimore Ravens, ανήμερα των Χριστουγέννων, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες δεν περιορίστηκαν μόνο στην κριτική της πράξης της, αλλά έθεσαν στο στόχαστρο και την αμοιβή της.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η δημοφιλής τραγουδίστρια φέρεται να πληρώθηκε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά λεπτό για την 13λεπτη εμφάνισή της, στη γενέτειρά της, το Χιούστον, αγγίζοντας συνολικά τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η εμφάνισή της πλαισιώθηκε από τους Shaboozey, Post Malone, αλλά και τη 12χρονη κόρη της, Blue Ivy, σε μια παραγωγή που χαρακτηρίστηκε «υπερθέαμα». Ωστόσο, η πληροφορία για τη συνολική αμοιβή της προέρχεται από ανεπίσημες πηγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ούτε η ίδια η τραγουδίστρια ούτε το Netflix έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη συγκεκριμένη είδηση.

