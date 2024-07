Μπέλα Χαντίντ: Η Adidas απέσυρε τις φωτογραφίες του μοντέλου από μια διαφημιστική καμπάνια – Πώς εμπλέκεται το Ισραήλ

Η Adidas, μετά τις αντιδράσεις του Ισραήλ, ζήτησε συγγνώμη και απέσυρε τις φωτογραφίες του διάσημου μοντέλου με παλαιστινιακές ρίζες, για διαφημιστική καμπάνια που συνδέεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο.

Η Adidas αφαίρεσε τις εικόνες του μοντέλου Μπέλα Χαντίντ από τις διαφημίσεις της για τα αθλητικά παπούτσια SL72, ένα παπούτσι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών της κατά του Ισραήλ.

Ο γερμανικός γίγαντας αθλητικών ειδών ανακοίνωσε ότι «αναθεωρεί» την καμπάνια του, όπως αναφέρει ο Guardian, αφού αντιμετώπισε αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Χαντίντ. Η Χαντίντ, το διάσημο μοντέλο με παλαιστινιακές ρίζες, είχε στο παρελθόν δεχτεί επικρίσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση για την υποστήριξή της σε παλαιστινιακές υποθέσεις και τις φερόμενες αντισημιτικές δηλώσεις της.

Στο Χ, ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ εξέφρασε την διαφωνία του για τη Χαντίντ ως πρόσωπο της εκστρατείας για την Adidas, επικαλούμενος τα τραγικά γεγονότα των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, όπου 11 ισραηλινοί αθλητές σκοτώθηκαν από παλαιστίνιους τρομοκράτες.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.

Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.

Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd

— Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024