Άστον Κούτσερ: Η ξεκαρδιστική αντίδρασή του στην παρουσία της Μίλα Κούνις στη λίστα του TIME

Ξεκαρδιστική ήταν η αντίδραση του Άστον Κούτσερ στην επιτυχία της Μίλα Κούνις να συμπεριληφθεί στη λίστα του TIME με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή τo 2022.

Στις 23 Μαΐου το TIME δημοσίευσε τη λίστα στην οποία συμπεριλαμβάνονται καλλιτέχνες, παγκόσμιοι ηγέτες, πρωτοπόροι και άνθρωποι που αλλάζουν τον κόσμο. Κι ενώ η σύζυγος του Άστον Κούτσερ βρίσκεται στην τόσο σημαντική λίστα, ο ίδιος αστειεύεται για το επίτευγμα της Μίλα με ανάρτηση στο twitter αφήνοντας διχασμένους τους θαυμαστές του για την αντίδρασή του.

“Αγαπητό περιοδικό TIMEI, ήδη χάνω κάθε διαφωνία με τη σύζυγό μου. Έπρεπε τώρα να το κάνεις αυτό;” αναρωτήθηκε με διάθεση αστεϊσμού.

Dear Time magazine,

I already lose every argument I have with my wife. You just had to do this didn’t you? https://t.co/cfJBANkNV9

— ashton kutcher (@aplusk) May 23, 2022