Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Ανησυχίες για τη «γερασμένη» εικόνα του στη Νέα Υόρκη – Η… χριστουγεννιάτικη έκπληξη που τις εξηγεί

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, όταν εθεάθη στη Νέα Υόρκη την Τρίτη με μια εμφάνιση που δεν θύμιζε την εμβληματική του εικόνα. Ωστόσο, ο 77χρονος αστέρας του Χόλιγουντ είχε έναν απόλυτα… χριστουγεννιάτικο λόγο για την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον διάσημο ηθοποιό να φορά ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ, με πυκνή γκρίζα γενειάδα και πιο μακριά, επίσης γκρίζα, μαλλιά από το συνηθισμένο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, ο Σβαρτσενέγκερ εμφανίστηκε να περπατά με αργό βηματισμό, συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές του.

🔥🚨DEVELOPING: Arnold Schwarzenegger fans are saying that the actor has ‘aged 200 years in 2 months’ after being spotted in New York surrounded by five bodyguards. pic.twitter.com/E1FyUxu5w5



Τα σχόλια δεν άργησαν να έρθουν, με κάποιους χρήστες να σχολιάζουν πόσο «μεγαλύτερος» δείχνει, ενώ κάποιοι ανέφεραν πως «ο Σβαρτσενέγκερ φαίνεται να γέρασε 200 χρόνια σε 2 μήνες».

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό, εξηγώντας ότι η αλλαγή στην εμφάνιση οφείλεται στη νέα του ταινία.

Arnold Schwarzenegger is seen for the first time on set of “The Man With the Bag” as he plays Santa Claus, filming in Manhattan.

The Terminator actor was spotted with a full white beard and what appeared to be some face prosthetics on set this morning as he films his latest… pic.twitter.com/2RFBpGAM3V

— backgridus (@BackgridUS) December 17, 2024