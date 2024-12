Αντετοκούνμπο: Η επική ατάκα για το έπαθλο των 510.000 δολ. – «Έφυγαν ήδη, πρέπει να πάρω δώρο στη σύζυγο και τα παιδιά μου»

Όλοι έχουν έναν τυχερό αριθμό στο Λας Βέγκας. Για τους Μιλγουόκι Μπακς, ήταν το 3. Και το NBA Cup ήταν το έπαθλό τους.

«Είναι σπουδαίο για την ομάδα μας», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ξεχώρισε χάρη στο trible double που πέτυχε οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου του NBA.. «Βελτιωνόμαστε… Φεύγουμε από το Λας Βέγκας ως καλύτερη ομάδα. Είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτή την ομάδα. Πραγματικά, τόσο περήφανος», δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του.

Ο «Greek Freak» είχε κέφια στις δηλώσεις του και είπε μια επική ατάκα για το έπαθλο.

«Μόλις παντρεύτηκα, πρέπει να πάρω στην σύζυγό μου ένα δώρο, είναι Χριστούγεννα. Έχω επίσης τρία παιδιά, πρέπει να πάω για τα ψώνια των Χριστουγέννων. Τα λεφτά έχουν ήδη φύγει. Πήρα τα λεφτά σήμερα και τα λεφτά έχουν ήδη φύγει», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο Έλληνας σταρ του NBA και κάθε παίκτης των «ελαφιών» με κλειστό συμβόλαιο θα λάβει κάτι παραπάνω από 510.000 δολάρια ως έπαθλο για την κατάκτηση του NBA Cup.

Giannis says his money from winning the #EmiratesNBACup is already gone 😂 pic.twitter.com/d2ZrZcBNrl

— NBA (@NBA) December 18, 2024