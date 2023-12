Απονεμήθηκαν οι τιμητικές διακρίσεις Kennedy Center Honors παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ

Τα Kennedy Center Honors είναι ετήσιες τιμητικές διακρίσεις, που απονέμονται στους καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών για τη συμβολή τους στον αμερικανικό πολιτισμό. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1978, με μία ειδική εκδήλωση κάθε Δεκέμβριο, σε ένα γκαλά που αφορά συνήθως πέντε τιμώμενους καλλιτέχνες, στην Όπερα Kennedy Center στην Washington, D.C.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Εχθές έλαβε χώρα η 46η κατά σειρά τελετή, παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden και της Πρώτης Κυρίας Jill Biden, καθώς και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως η επίσης βραβευμένη τραγουδίστρια Amy Grant, ο επίσης βραβευμένος μεγάλος συνθέτης, παραγωγός και πιανίστας Herbie Hancock, η ηθοποιός Kerry Washington, ο Michael Buble, o Jay Leno, o Robert DeNiro και άλλοι.

Εχθές τα 5 τιμώμενα πρόσωπα ήταν ο ηθοποιός και κωμικός Billy Crystal, η σοπράνο Renée Fleming, ο Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, καθώς και μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, Barry Gibb, η ράπερ, τραγουδίστρια και ηθοποιός Queen Latifah και η τραγουδίστρια Dionne Warwick. Την εκδήλωση παρουσίασε η βραβευμένη με την ίδια διάκριση, τραγουδίστρια Gloria Estefan, η δε μαγνητοσκόπησή της θα μεταδοθεί στις 27 Δεκεμβρίου από το δίκτυο CBS και από την πλατφόρμα Paramount+. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Biden υποδέχθηκε τα τιμώμενα πρόσωπα και στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού για τους φετινούς 5 τιμώμενους καλλιτέχνες, προήλθε από τον επί τιμή Πρόεδρο του Kennedy Center, τον κ. David M. Rubenstein και έχει ως εξής:

“Το Kennedy Center Honors αναγνωρίζει και τιμά καλλιτέχνες, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή του έθνους μας. Ένα πραγματικό είδωλο της κωμωδίας και ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης από τη δεκαετία του ’80, που έχει κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν σε όλο τον κόσμο, ο Billy Crystal, είναι υπεύθυνος για μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές stand-up comedy και ξεκαρδιστικές σκηνές του Hollywood, τον τελευταίο μισό αιώνα. Ο Barry Gibb, μαζί με τα αείμνηστα αδέλφια του Robin και Maurice, έβαλαν φωτιά στον κόσμο της μουσικής κατά τη δεκαετία του ’60 και αργότερα καθόρισαν την εποχή του μοντέρνου χορού με τον χαρακτηριστικό φαλτσέτο ερμηνευτικό ήχο στα φωνητικά τους και το groove στυλ τους, αποτελόντας ένα σούπερ σταρ ποπ συγκρότημα για πολλά χρόνια. Η αγαπημένη σταρ της όπερας Renée Fleming, γνωστή και ως “η σοπράνο της Αμερικής”, γοήτευσε το κοινό σε όλο τον κόσμο με τη φωτεινή φωνή της, την απαράμιλλη καλλιτεχνική της ικανότητα και την δυνατότητά της να φέρνει την όπερα στο ευρύ κοινό, για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ως η “Πρώτη Κυρία του Hip Hop”, η Queen Latifah διαμόρφωσε και καινοτόμησε πάνω στη τέχνη της από τις πρώτες μέρες της καριέρας της, εκπροσωπώντας τις μαύρες γυναίκες παντού και χρησιμοποιώντας τον δυναμισμό της ώστε να γίνει μια ισχυρή φωνή για την αλλαγή. Και η τραγουδίστρια της soul, η Dionne Warwick, που άνοιξε ένα νέο μουσικό μονοπάτι με την χαρακτηριστική φωνή της, τη σπινθηροβόλα παρουσία της και το πλήθος των επιτυχιών της που έχει γίνει το soundtrack έμπνευσης για γενιές καλλιτεχνών και κοινού”.

Δήλωση επίσης έκανε και η εντεταλμένη Πρόεδρος του Κέντρου, κα. Deborah F. Rutter: “Η φετινή λίστα των τιμώμενων καλλιτεχνών, αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό μείγμα ατόμων που έχουν επαναπροσδιορίσει τις μορφές της τέχνης τους και έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη επιμονή και αυθεντικότητα στο να γίνουν πρότυπα. Καθένας από αυτούς έχει εξερευνήσει νέα εδάφη, έχει διευρύνει τα καλλιτεχνικά όρια και – το σημαντικότερο – έχει δεσμευτεί να μοιραστεί τα χαρίσματά του με τον κόσμο. Φέτος αποτίουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στην 50ή επέτειο του hip hop, μιας μοναδικής έκφρασης της αμερικάνικης κουλτούρας, της οποίας η συνεχής εξέλιξη έχει διαρκή σημασία και αντίκτυπο, αντανακλώντας την ίδια την κοινωνία μας καθώς έχει εξελιχθεί σε διεθνές φαινόμενο. Το hip hop είναι μια σημαντική, διακεκριμένη μορφή τέχνης εδώ στο Kennedy Center εδώ και πολλά χρόνια και είναι προνόμιο να απονέμουμε μια τιμητική διάκριση στην Πρώτη Κυρία του hip hop, που μας ενέπνευσε στην πορεία”.

Billy Crystal

Ο βραβευμένος με Tony και Emmy κωμικός, ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Billy Crystal είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ως πρωταγωνιστής ταινιών όπως το “Όταν ο Χάρι συνάντησε τη Σάλι”, το “City Slickers” και το “Analyze This”, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή του στο καστ της σειράς “Saturday Night Live” του NBC, η οποία του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για το βραβείο Emmy, αλλά και ως ο πλέον καθιερωμένος, επί εννέα φορές, παρουσιαστής των βραβείων Oscar. Ο Crystal έχει παρουσιάσει τα Grammy Awards τρεις φορές και έχει κερδίσει πέντε βραβεία Emmy, για τη δουλειά του ως παρουσιαστής, σεναριογράφος και παραγωγός. Ο Crystal κέρδισε το έκτο του Emmy για το κωμικό αφιέρωμα του HBO “Billy Crystal: Midnight Train to Moscow”. Ανάμεσα στις τελευταίες κινηματογραφικές δουλειές του Billy Crystal είναι η κωμωδία φιλίας “Standing Up, Falling Down” του 2020 και το “Here Today” του 2021 το οποίο ο Crystal σκηνοθέτησε, έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε.

Ο Billy Crystal μαζί με τον Robin Williams και την Whoopi Goldberg, διετέλεσε συμπαρουσιαστής των τηλεοπτικών εκδηλώσεων του Comic Relief για τη συγκέντρωση χρημάτων στο HBO. Μέσω των ειδικών εκείνων εκπομπών, που μεταδόθηκαν την περίοδο μεταξύ 1986 και 2008, το Comic Relief συγκέντρωσε πάνω από 75 εκατομμύρια δολάρια, για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους άστεγους. Το 2007 τιμήθηκε με το βραβείο Mark Twain επίσης του Kennedy Center, για το αμερικάνικο χιούμορ του. Το 2004, ο Crystal έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway με την πρωτότυπη παραγωγή τύπου one-man show, με τίτλο “700 Sundays”, για την οποία κέρδισε το θεατρικό βραβείο Tony Award.

Το 2022 ο Billy Crystal επέστρεψε στο Broadway με το “Mr. Saturday Night”, μια μουσική διασκευή της ομώνυμης κλασικής ταινίας του 1992. Η παράσταση απέσπασε διθυραμβικές κριτικές μαζί με πέντε υποψηφιότητες Tony. Ο Crystal ζει ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη με την Janice, τη σύζυγό του εδώ και 53 χρόνια. Έχουν δύο κόρες, τη Jennifer και τη Lindsay και τέσσερα εγγόνια, την Ella, τον Dylan, τον Hudson και τον Griffin.

Renée Fleming

Η Renée Fleming είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες τραγουδίστριες της εποχής μας, η οποία εμφανίζεται στις σκηνές των μεγαλύτερων λυρικών αιθουσών και συναυλιών του κόσμου. Τιμημένη με πέντε βραβεία Grammy και το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών των ΗΠΑ, έχει τραγουδήσει σε σπουδαίες περιστάσεις, από την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης μέχρι τη συναυλία για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το 2014, εμφανίσθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο ακροατήριο, όταν έγινε η πρώτη κλασική καλλιτέχνις που τραγούδησε ποτέ τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής στο Super Bowl. Τον Μάιο, η Fleming διορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως για τις Τέχνες και την Υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το τρέχον πρόγραμμα συναυλιών της Fleming περιλαμβάνει εμφανίσεις στη Βιέννη, το Άμστερνταμ, το Μιλάνο, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Τον Νοέμβριο, πρωταγωνίστησε στην παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης “The Hours”, μιας νέας όπερας βασισμένης στο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα και την πολυβραβευμένη ταινία, στη Metropolitan Opera. Τον Μάρτιο, εμφανίστηκε ως Pat Nixon σε μια νέα παραγωγή του “Nixon in China” στην Όπερα του Παρισιού.

Η ηχογράφηση της Renée Fleming “Voice of Nature: The Anthropocene”, κέρδισε φέτος το βραβείο Grammy για το καλύτερο σόλο φωνητικό άλμπουμ του κλασικού ρεπερτορίου. Γνωστή ως σοπράνο που καλύπτει όλα τα είδη και για το ότι φέρνει νέο κοινό στην κλασική μουσική και την όπερα, έχει ηχογραφήσει τα πάντα, από ολοκληρωμένες όπερες και ρεσιτάλ τραγουδιών μέχρι indie rock και jazz. Έχει τραγουδήσει όχι μόνο με τον Luciano Pavarotti και τον Andrea Bocelli, αλλά και με τους Elton John, Paul Simon, Sting, Josh Groban και Joan Baez. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Tony για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ “Carousel” στο Broadway, ενώ η φωνή της έχει ακουστεί σε δύο ταινίες που κέρδισαν το βραβείο Oscar καλύτερης ταινίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Fleming έχει γίνει υπέρμαχος της έρευνας στη διασταύρωση των τεχνών, της υγείας και των νευροεπιστημών. Ξεκίνησε την πρώτη μόνιμη συνεργασία μεταξύ του Kennedy Center και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Έχει παρουσιάσει το πρόγραμμά της “Music and the Mind” σε περισσότερες από 50 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Άλλες διακρίσεις που έχει λάβει είναι το “2023 Crystal Award” από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το μετάλλιο Fulbright Lifetime Achievement Medal, καθώς και τιμητικές διακρίσεις από οκτώ κορυφαία πανεπιστήμια.

Barry Gibb

Ο Barry Gibb συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παραγωγικών, επιδραστικών και αναγνωρισμένων μουσικών που πέρασαν ποτέ. Το βιβλίο με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness και το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, τον κατατάσσουν μαζί με τον Paul McCartney ως έναν από τους δύο πιο επιτυχημένους pop τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Ως μέλος των Bee Gees μαζί με τους αδελφούς του Robin και Maurice, πούλησαν πάνω από 220 εκατομμύρια δίσκους, ενώ έγραψε 21 διαφορετικά τραγούδια που βρέθηκαν στην κορυφή των αμερικανικών ή βρετανικών charts.

Γεννημένος στο Isle of Man του Ηνωμένου Βασιλείου το 1946, ο Barry Gibb έχει κερδίσει εννέα φορές βραβείο Grammy και έχει ενταχθεί τόσο στο Rock & Roll Hall of Fame όσο και στο Songwriters Hall Of Fame. Όταν ο Wayne Newton διασκεύασε το “They’ll Never Know” του 18χρονου τότε Barry το 1964, ήταν ο πρώτος από τους εκατοντάδες Αμερικανούς τραγουδιστές, που ηχογράφησαν τραγούδια γραμμένα από τον Βρετανό Barry Gibb. Ακολούθησαν και πολλοί άλλοι, από τον Al Green, τους Foo Fighters, τον Snoop Dogg, τον Elvis Presley και τις Destiny’s Child.

Οι Bee Gees προκάλεσαν μία διεθνή μουσική έκρηξη το 1967, με κλασικά τραγούδια τους, όπως τα “To Love Somebody”, “Massachusetts” και “Words”. Αυτό που θα μπορούσε ήδη να χαρακτηριστεί ως μια ολόκληρη καριέρα αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς μια προθέρμανση για την επόμενη έκρηξη, που ήρθε από τους αδελφούς Gibb μια δεκαετία αργότερα. Με κομμάτια στα τέλη της δεκαετίας του ’70 όπως το “Stayin’ Alive”, το “Night Fever” και το “How Deep Is Your Love”, οι Bee Gees συνδύασαν την αρμονία και τη μελωδία με τον αμείλικτο ρυθμό!

Ο Barry δεν φοβόταν να χαρίζει τραγούδια σε άλλους ερμηνευτές, όπως έγινε με το “Grease” του Frankie Valli και το “I Just Want To Be Your Everything” του μικρότερου αδελφού Andy. Και τα δύο ήταν δικές του συνθέσεις, και τα δύο έγιναν Νο.1 στις ΗΠΑ. Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, φτιαγμένα από τον Gibb για τις Barbra Streisand (“Woman In Love”), Dionne Warwick (“Heartbreaker”), Kenny Rogers και Dolly Parton (“Islands In The Stream”) και Diana Ross (“Chain Reaction”).

Queen Latifah

Η Queen Latifah είναι μουσικός, ηθοποιός, παραγωγός, πρόεδρος δισκογραφικής εταιρείας, συγγραφέας και επιχειρηματίας, βραβευμένη με Grammy και Emmy Award, ήταν υποψήφια και για βραβείο Oscar. Έχει κερδίσει συνολικά έξι υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, καθώς και ένα Grammy για την Καλύτερη Σόλο Rap Ερμηνεία το 1994. Το 2004, ήταν υποψήφια για την Καλύτερη Γυναικεία Σόλο Rap Ερμηνεία για το “Go Head”. Το 2005, ήταν υποψήφια για Καλύτερο Τζαζ Φωνητικό Άλμπουμ για το “The Dana Owens Album”. Και το 2008 ήταν υποψήφια για Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Φωνητικό Άλμπουμ, για το “Trav’lin Light”.

Οι κινηματογραφικές της συμμετοχές είναι σε παραγωγές όπως τα “Jungle Fever”, “Set It Off”, “Chicago”, “Bringing Down the House”, “Beauty Shop”, “The Last Holiday”, “Life Support”, “Bessie”, “Girls Trip” και “End of the Road”. Οι τηλεοπτικές της συμμετοχές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα “Living Single” και “Star”. Η Latifah πρωταγωνίστησε στις ζωντανές τηλεοπτικές διασκευές του “The Wiz Live!” για το NBC και του “The Little Mermaid Live!” για το ABC. Αυτή την εποχή η Queen Latifah παίζει στην επιτυχημένη σειρά του CBS “The Equalizer”, της οποίας είναι και παραγωγός.

Dionne Warwick

Η θρυλική τραγουδίστρια Dionne Warwick, που έχει βραβευθεί με το Lifetime Achievement Grammy, συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό διεθνώς μέχρι και σήμερα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετά, η χαρακτηριστική φωνή της ανέβασε τον πήχη στην αμερικανική pop μουσική, βγάζοντας περισσότερες από 60 επιτυχίες στα charts και πουλώντας πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Αλλά δεν έχει μείνει στο να διασκεδάζει τον κόσμο, ως ανθρωπιστής έχει υποστηρίξει οργανισμούς για την παγκόσμια ευημερία καθώς και για την ευαισθητοποίηση και προστασία από το AIDS.

Συνεργάστηκε με τους διάσημους τραγουδοποιούς Burt Bacharach και Hal David. Η πρώτη της μεγάλη κυκλοφορία το 1962, το “Don’t Make Me Over”, ήταν το έναυσμα για 18 ακόμη πετυχημένα Top 100 singles. Κατά τη δεκαετία του ’70 η Warwick σκαρφάλωσε στην κορυφή των pop charts με το “Then Came You”, που τραγούδησε μαζί με τους Spinners το 1974. Μεταπηδόντας στην Arista Records, μπήκε στην τρίτη δεκαετία μεγάλων επιτυχιών με το πλατινένιο άλμπουμ “Dionne”, σε παραγωγή του Barry Manilow, με τις back-to-back επιτυχίες “I’ll Never Love This Way Again” και “Déjà Vu”.

Χρησιμοποιώντας τη μουσική για να υποστηρίξει τις ακτιβιστικές της δραστηριότητες, η Warwick συμμετείχε στην ηχογράφηση του “We Are the World”. Έγραψε επίσης ιστορία στη διεθνή δισκογραφία μαζί με τους Gladys Knight, Elton John και Stevie Wonder με το τραγούδι “That’s What Friends Are For”, μια νούμερο ένα επιτυχία του 1985, που ήταν η πρώτη ηχογράφηση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για το AIDS.

Στον νέο αιώνα, η Dionne Warwick αποκαλείται “Queen Of Twitter” λόγω της συνεχούς παρουσίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στο “Saturday Night Live”, όπου εδώ και μερικές σεζόν παίζει το σκετς “The Dionne Warwick Talk Show”. Ένα επερχόμενο άλμπουμ Gospel βρίσκεται στα σκαριά, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα ντουέτα, όπως ένα με την Dolly Parton στο “Peace Like A River”.

