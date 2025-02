Άνθιμος Ανανιάδης: Η συμβουλή του Κώστα Βουτσά για τα one night stand – «Κράτα το στο 4»

Ο Άνθιμος Ανανιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη, όπου μίλησε ανοιχτά για τις ερωτικές του εμπειρίες και τη συμβουλή που του είχε δώσει ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως, κατά την άποψή του, οι εφήμερες σχέσεις έχουν αλλάξει μετά την πανδημία:

«Μετά τον κορονοϊό, έχει χαλάσει το one night stand. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει πια one night stand. Δεν υπάρχει one night stand μετά τον κορονοϊό. Όλοι οι άνθρωποι, για να προχωρήσουν και να κάνουν μια σχέση, πρέπει να έχουν κάνει one night stand», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις προσωπικές του εμπειρίες, τόνισε πως ποτέ δεν ήταν υπέρ των εφήμερων σχέσεων, καθώς συνήθως ήθελε να ξαναδεί τις γυναίκες που τον ενδιέφεραν:

«Δεν ήμουν του one night stand κυρίως γιατί, αν γνώριζα κάποια όμορφη γυναίκα που θα ήθελα να ξαναδώ, δεν θα αρκούμουν στη μία φορά. Ίσως ήταν 5 night stand, 6 night stand… Ο Βουτσάς μού έλεγε “Κράτα το στο 4″», αποκάλυψε.

Ο Άνθιμος Ανανιάδης σχολίασε, επίσης, τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει στο παρελθόν μια παλιότερη δήλωσή του για τις ερωτικές του σχέσεις:

«Μάλλον ήμουν πολύ ερωτευμένος. Αυτοί οι πιο περίεργοι, κακοί δημοσιογράφοι, κάποιες φορές θέλουν να δημιουργήσουν μια πιο spicy… Πάντα ήμουν το καλό παιδί της “Μαρίας της Άσχημης” και είπαν να βάλουν περισσότερο πιπέρι σε αυτό», ανέφερε.

