Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές στα BandLab NME Awards 2022

Η εκδήλωση για την απονομή των φετινών μουσικών βραβείων BandLab NME Awards έγινε στο O2 Academy Brixton του Λονδίνου. Η παρουσίαση έγινε από την ηθοποιό Daisy May Cooper και την ράπερ Lady Leshurr. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίσθηκαν ως guest stars ήσαν οι Sam Fender, Rina Sawayama, Griff, Halsey, Berwyn and Chvrches και ο αρχηγός και τραγουδιστής των Cure, o Robert Smith. Tην εκδήλωση παρακολούθησε και ο Boy George.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής: το Innovation Award δόθηκε στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια Halsey, ο Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Jack Antonoff παρέλαβε το Songwriter Award, ενώ το Godlike Genius Award πήγε στην Αγγλίδα τραγουδίστρια FKA Twigs.

Στις συνήθεις κατηγορίες οι νικητές ήσαν:

Καλύτερο άλμπουμ στον κόσμο – Seventeen Going Under – Sam Fender

Καλύτερο άλμπουμ από Βρετανό καλλιτέχνη – Seventeen Going Under – Sam Fender

Καλύτερο τραγούδι στον κόσμο – “Solar Power” – Lorde

Καλύτερο τραγούδι από Βρετανό καλλιτέχνη – “How Not to Drown” – Chvrches & Robert Smith

Καλύτερος σόλο καλλιτέχνης στον κόσμο – Burna Boy

Καλύτερος σόλο καλλιτέχνης στην Βρετανία – Little Simz

Καλύτερο συγκρότημα στον κόσμο – Fontaines D.C.

Καλύτερο συγκρότημα από την Βρετανία – Bring Me the Horizon

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης στον κόσμο – Olivia Rodrigo

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης από την Βρετανία – Berwyn

Καλύτερο Mixtape – The Walls Are Way Too Thin – Holly Humberstone

Καλύτερη συνεργασία – “Head on Fire” – Griff x Sigrid

Καλύτερος live καλλιτέχνης – Rina Sawayama

Καλύτερος Παραγωγός – Nia Archives

Καλύτερο Φεστιβάλ στον κόσμο – Life Is Beautiful

Καλύτερο Φεστιβάλ στην Βρετανία – Reading & Leeds

Καλύτερο Μικρό Φεστιβάλ – Wide Awake

Καλύτερη Ταινία – Last Night in Soho

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Feel Good

Καλύτερη Ηθοποιός στον Κινηματογράφο – Alana Haim

Καλύτερη Ηθοποιός στην Τηλεόραση – Aisling Bea

Καλύτερη Επανέκδοση – Red (Taylor’s Version) – Taylor Swift

Καλύτερη Μουσική για Ταινία – The Sparks BrothersΚαλύτερο Μουσικό Βίντεο – “Wake Me Up” – Foals

Καλύτερο Μουσικό Βιβλίο – Tenement Kid – Bobby Gillespie

Παιγνίδι της Χρονιάς – Metroid Dread

