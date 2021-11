Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του rock & roll

Είναι πολλοί που θεωρούν ότι η εποχή του rock & roll ξεκινάει στην πραγματικότητα από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού τον Απρίλιο του 1951. Πρόκειται για το “Rocket 88”, που στην ουσία ήταν ένα rhythm and blues κομμάτι, το οποίο χρεώθηκε καλλιτεχνικά στο συγκρότημα Jackie Brenston and his Delta Cats.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Jackie Brenston έπαιζε τενόρο σαξόφωνο για τον Ike Turner από το 1950 και οι Delta Cats στην πραγματικότητα ήταν οι Kings of Rhythm, η μπάντα που είχε ιδρύσει ο Ike Turner στα τέλη της δεκαετίας του ’40 στο Clarksdale του Mississippi και τον συνόδευε μέχρι τον θάνατό του το 2007.

Το “Rocket 88” το έγραψαν μαζί ο Jackie Brenston με τον Ike Turner. Ήταν ένας ύμνος στο αυτοκίνητο Oldsmobile Rocket 88, που μόλις είχε βγει στην αγορά. Ίσως είναι το πρώτο τραγούδι στο οποίο εμφανίζεται μια κάποια παραμόρφωση (distortion) στον ήχο της κιθάρας και αυτό το γεγονός είναι που η μουσική μετατοπίζεται από το αμιγώς rhythm and blues προς το rock & roll και αργότερα στο rock.

Η επιτυχία που γνώριζαν ήδη στην περιοχή οι Kings of Rhythm του Ike Turner, έκαναν τον B.B. King να τους συστήσει στον Sam Phillips, που είχε στούντιο στο Memphis του Tennessee και λίγο αργότερα με τα χρήματα που έβγαλε από το κομμάτι αυτό, ίδρυσε την περίφημη δισκογραφική Sun Records, με την οποία ανακάλυψε και τον Elvis Presley.

Το “Rocket 88” λοιπόν ηχογραφήθηκε στο Sun Studio και έπρεπε να κυκλοφορήσει με καλλιτέχνες τους “Ike Turner and his Kings of Rhythm featuring Jackie Brenston”. Τελικά όμως κυκλοφόρησε ως “Jackie Brenston and his Delta Cats”.

Ο Ike Turner κατηγόρησε τον Sam Phillips γι’ αυτό το… “λάθος”. Ο Turner και τα μέλη του συγκροτήματος εισέπραξαν από 20 δολάρια ο καθένας για τον δίσκο αυτόν…! Ο δε Brenston εισέπραξε 910 δολάρια διότι πούλησε τα δικαιώματα στον Phillips. Στη συνέχεια ο Sam Phillips έδωσε τη διανομή του τραγουδιού στην Chess Records στο Σικάγο και έτσι το σινγκλάκι πούλησε περίπου μισό εκατομμύριο αντίτυπα!