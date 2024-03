Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον: Σε απόσταση αναπνοής για να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson) είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail,

Ο 33χρονος διάσημος πρωταγωνιστής δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, αλλά αν ευοδωθεί η συμφωνία θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον θρυλικό μυστικό πράκτορα από το 1962 που ξεκίνησε η σειρά.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα επιλογή του κοινού για το ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι 51 ετών. Ωστόσο ο ίδιος έχει ήδη αποκλείσει τον εαυτό του από την υποψηφιότητα προκειμένου να επικεντρωθεί στο αστυνομικό δράμα «Luther».

The name's Johnson… Taylor-Johnson: British actor Aaron 'has been formally offered the chance to play James Bond and will sign contracts this WEEK' https://t.co/LJqVxzmVdb pic.twitter.com/sltpnRHeI5

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 19, 2024