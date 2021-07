1. Viva Las Vegas - O Elvis Presley το είχε κυκλοφορήσει μαζί με το συγκρότημά του τότε, τους Jordanaires τον Απρίλιο του 1964. Οι ZZ Top το έβγαλαν τον Απρίλιο του 1992.

3. (Let Me Be Your) Teddy Bear - O Elvis το είχε βγάλει τον Ιούνιο του 1957 και πάλι με τους Jordanaires. Ενώ οι ZZ Top το έκαναν και δικό τους το 1999.