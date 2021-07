Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σαν σήμερα, στις 26 Ιουλίου του 1968, οι Jackson Five, με τον μικρό τότε Michael, υπέγραφαν ένα δοκιμαστικό συμβόλαιο, διάρκειας μόλις ενός έτους, με τη δισκογραφική εταιρία Motown Records στο Ντητρόϊτ.

Ας σημειωθεί ότι επειδή το Ντητρόϊτ ήταν μία κατ' εξοχήν αυτοκινητοβιομηχανική πόλη, ήταν δηλαδή μία motor town... ;Eτσι, η δισκογραφική του Berry Gordy Jr., ονομάστηκε Motown!

Οι Jackson Five, παρά τις επιφυλάξεις, έκαναν ένα ρεκόρ: ήταν το πρώτο συγκρότημα/καλλιτέχνης, του οποίου τα τέσσερα πρώτα σινγκλς, θα σκαρφάλωναν εύκολα στην 1η θέση του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ των μικρών δίσκων, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard.

Τα τραγούδια αυτά ήσαν τα: 'I Want You Back', 'ABC', 'The Love You Save' και 'I'll Be There'.