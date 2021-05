Την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ ανακοίνωσε η Μπίλι Άιλις σκορπώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Το άλμπουμ υπό τον τίτλο “Happier Than Ever” θα περιέχει 16 ολοκαίνουργια τραγούδια και θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου.

Μετά το ντεμπούτο της άλμπουμ “When We All Go To Sleep, Where Do We Go?”, το “Happier Than Ever” είναι o νέoς ολοκληρωμένος δίσκος της πολυβραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας,

Αποτελεί μια δουλειά αποκλειστικά από τη 19χρονη Άιλις στον στίχο και τον αδερφό της Φινέας στην παραγωγή του άλμπουμ, που έγινε εξ ολοκλήρου στο Λος Άντζελες.

Το πρώτο single που έχει ξεχωρίσει είναι το "Your Power".