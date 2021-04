Ο Kanye West συμφώνησε στην από κοινού επιμέλεια των τεσσάρων μικρών παιδιών του με την Kim Kardashian.

Η απάντησή του έρχεται μετά την κατάθεση διαζυγίου της Kardashian από τις 19 Φεβρουαρίου, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία τερματισμού του -σχεδόν επτά ετών- γάμου τους.

Και στις δύο καταθέσεις τους, το πρώην ζευγάρι συμφώνησε ότι ο γάμος τους θα έπρεπε να τελειώσει λόγω ασυμβίβαστων διαφορών. Συμφώνησαν επίσης ότι δεν χρειάζονται υποστήριξη συζύγου.

Ο West και η Kardashian έχουν δύο κόρες, την North και την Chicago, ηλικίας επτά και τριών αντίστοιχα, και δύο γιους, τον Saint, πέντε και τον Psalm, που θα γίνει δύο τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Kardashian, κράτησαν την περιουσία τους ξεχωριστή καθ'όλη τη διάρκεια του γάμου τους λόγω των όρων μιας προγαμιαίας συμφωνίας.

Το ζευγάρι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα αστέρια στον κόσμο και είναι και τα δύο εξαιρετικά επιτυχημένα από μόνα τους. Ο γάμος τους ήταν ένας από τους πιο στενά παρακολουθούμενους τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Kardashian, 40, έγινε διάσημη το 2007 μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή γύρω από την οικογένειά της «Keeping Up With The Kardashians». Το σόου παραμένει δημοφιλές από τότε και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον τελευταίο κύκλο το επόμενο έτος.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πολλαπλές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων του μακιγιάζ, ρούχων και εφαρμογών για κινητά, της απέδωσαν τον τίτλο της δισεκατομμυριούχου.

Ο West είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη ραπ μουσική, γνωστός για παγκόσμιες επιτυχίες όπως Stronger, Jesus Walks και Gold Digger. Έχει επίσης βρει επιτυχία ως σχεδιαστής μόδας.

Πέρυσι, έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια υποψηφιότητας για πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, μια σειρά από ακανόνιστες δημόσιες εμφανίσεις και διαδικτυακές δημοσιεύσεις από τον ράπερ προκάλεσαν ανησυχία και οδήγησαν την Kardashian να μιλήσει.

Είπε ότι ο σύζυγός της είχε διπολική διαταραχή, ήταν «λαμπρό αλλά περίπλοκο άτομο» και ζήτησε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση γύρω από την ψυχική του υγεία από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.