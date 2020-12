Με αφορμή την επική συνάντηση της ΆνναςΒίσση και της Δέσποινας Βανδή στον τελικό του Just the 2 of us, κάποιος χρήστης του Twitter σκέφτηκε να προτείνει μία νέα πρόκληση στον Νίκο Κοκλώνη. Ποια ήταν αυτή; Μία συνάντηση της ΈλληςΚοκκίνου με την ΚαίτηΓαρμπήκαι τον Διονύση Σχοινά!

Μάλιστα, η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και likes. Ανάμεσα στα πρόσωπα που είδαν και αντέδρασαν ήταν και η μία από τις πρωταγωνίστριες της πρόκλησης, η Έλλη Κοκκίνου. Μάλιστα με το αφοπλιστικό χιούμορ που τη διακατέχει αποφάσισε να αναδημοσιεύσει το challenge και να αντιδράσει με τον κατάλληλο τρόπο. Χωρίς να πει λέξη, έβαλε μερικές φατσούλες που κλαίνε από τα γέλια αλλά και το σήμα που κάνουν οι… ροκ σταρ. Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις των τριών μπήκαν στον «πάγο» καθώς τη δεκαετία του ’90 ο Διονύσης Σχοινάς ήταν ζευγάρι με την Έλλη Κοκκίνου, ωστόσο έκανε τελικά πρόταση γάμου και μάλιστα on air σε σόου της Ρούλας Κορομηλά στην Καίτη Γαρμπή με την οποία είχε ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα.