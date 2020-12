Η Κλόε Καρντάσιαν μετά τη μεταμόρφωσή της δεν σταματά να προκαλεί, προβάλλοντας όσο περισσότερο μπορεί το καλογυμνασμένο της σώμα. Η σταρ του ριάλιτι "Keeping Up With the Kardashians", 36 ετών, ανακοίνωσε την κυκλοφορία των παπουτσιών της εταιρείας της, Good American, την Τετάρτη, και δημοσίευσε φωτογραφίες από την σέξι καμπάνια στο Instagram. Η Κλόε, όπως κάνει άλλωστε και η αδελφή της Κιμ πολύ συχνά, αποφάσεισε να πετάξει τα ρούχα της και να φωτογραφηθεί γυμνή για να επικεντρωθεί το κοινό... στις μπότες. Πλέον η 36χρονη έσμιξε ξανά με τον μπασκετμπολίστα του NBA, Τρίσταν Τόμσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη. Το ζευγάρι είχε χωρίσει λόγω απιστίας του συντρόφου της.