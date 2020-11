Φρέντι Μέρκιουρι: Οι εραστές που του ράγισαν την καρδιά - Ο άνδρας που έμεινε δίπλα του ως το τέλος

της Ελένης Καραμήτσου

Μία χαρισματική προσωπικότητα, ένας γεννημένος σταρ, ένας άνθρωπος γεμάτος ενοχές και σκιές. Πώς μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τον Φρέντι Μέρκιουρι; Πώς μπορεί με έναν χαρακτηρισμό να περιορίσει το μεγαθήριο αυτό της παγκόσμιας μουσικής σκηνής; Ο Μέρκιουρι θεωρείται από τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, ενώ ήταν γνωστός για την πρωτοφανή σκηνική του παρουσία και το τεσσάρων οκτάβων εύρος της φωνής του. Πληθωρικός σε όλα του, σε ταλέντο, σε ζωή. Μία ζωή που έληξε άδοξα στις 24 Νοεμβρίου 1991, καθώς ο τεράστιος αυτός καλλιτέχνης έφυγε χτυπημένος από AIDS. Άλλωστε, η ασθένεια αυτή θέριζε στη δεκαετία του '80 και στις αρχές του '90 ιδίως μέσα στους κόλπους της κοινότητας των ΛΟΑΤ. Η ζωή του Φρέντι θα μπορούσε να είχε σωθεί ή έστω να πάρει κάποια παράταση, αν είχε επιζήσει λίγους μήνες ακόμη, οπότε ανακαλύφθηκαν επαναστατικά αντιρετροϊκά φάρμακα. Πολλοί από τους πρώην εραστές του έχασαν επίσης τη ζωή τους από AIDS.

Ήταν τον Οκτώβριο του 1986, που ο βρετανικός τύπος ανέφερε ότι ο Μέρκιουρι έκανε αιματολογικές εξετάσεις για HIV/AIDS στην κλινική Harley Street. Ο ρεπόρτερ της The Sun, Χιου Γουάιτοου, τον ρώτησε σχετικά στο αεροδρόμιο ενώ επέστρεφε από ταξίδι στην Ιαπωνία, αλλά αυτός το αρνήθηκε. Σύμφωνα με τον σύντροφό του, Τζιμ Χάτον, ο Μέρκιουρι διαγνώστηκε με AIDS στο τέλος του Απριλίου του 1987. Στις 23 Νοεμβρίου του 1991 ο ίδιος ο Φρέντι έκανε ανακοίνωση στον Τύπο, που είχε κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσινγκτον στο Λονδίνο, ότι έπασχε από AIDS και πέθανε μία μέρα μετά.

Η "γέννηση" του Φρέντι Μέρκιουρι

Γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη ως Φαρόχ Μπουλσάρα. Οι γονείς του και η μικρότερη αδερφή του ήταν Παρσί με καταγωγή από την Ινδία. Ως Παρσί, η οικογένεια ασπαζόταν τη θρησκεία του ζωροαστρισμού. Η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στη Ζανζιβάρη για να μπορέσει να συνεχίσει ο πατέρας του την εργασία του ως ταμίας στο βρετανικό αποικιακό γραφείο. Το 1955 στάλθηκε πίσω στην Ινδία στο St. Peter's School, ένα αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στο Panchgani, 250 χλμ. περίπου από το Μουμπάι. Εκεί πήρε το παρατσούκλι "Φρέντι". Ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε το μουσικό ταλέντο του Φρέντι και πρότεινε στους γονείς του να κάνει μαθήματα πιάνου, πράγμα που έγινε όταν ήταν επτά ετών. Το 1963 επέστρεψε στη Ζανζιβάρη, η οποία στο τέλος της χρονιάς απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αφού τον Ιανουάριο του 1964 ξέσπασε βίαιη επανάσταση κατά του σουλτάνου της Ζανζιβάρης η οικογένεια του 17χρονου Φρέντι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί και εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου ο Μέρκιουρι σπούδασε γραφιστική και αποφοίτησε το 1969. Το 1968 οι Τιμ Στάφελ (τραγουδιστής και μπασίστας), Μπράιαν Μέι (κιθάρα) και Ρότζερ Τέιλορ (ντραμς) ίδρυσαν την μπάντα Smile. Μετά την αποφοίτησή του, ο Μέρκιουρι συμμετείχε σε έναν αριθμό συγκροτημάτων και πουλούσε μεταχειρισμένα ρούχα την Αγορά Κένσινγκτον στο Λονδίνο με την κοπέλα του, Μαίρη Όστιν. Επίσης, εργάστηκε ως αχθοφόρος στο Χίθροου. Το 1969 συμμετείχε στο συγκρότημα από το Λίβερπουλ με όνομα Ibex, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Wreckage. Μπήκε στην μπάντα The Dovedale Towers για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και, όταν αυτή απέτυχε, μπήκε στους Sour Milk Sea, οι οποίοι επίσης διαλύθηκαν στις αρχές του 1970. Οι Smile διαλύθηκαν όταν ο Τιμ Στάφελ αποχώρησε και επανενώθηκαν τον Απρίλιο του 1970 με την προσθήκη του Μέρκιουρι (φωνητικά). Ο Τζον Ντίκον (μπάσο) εισήλθε στην μπάντα το 1971.

Ο Μέρκιουρι επέλεξε για το συγκρότημα το καινούργιο όνομα "Queen". Αργότερα δήλωσε ότι "είναι προφανώς πολύ μεγαλειώδες, και ακούγεται εξαίσιο. Είναι ένα δυνατό όνομα, πολύ οικουμενικό και άμεσο. Είχα σίγουρα επίγνωση των γκέι συνειρμών, αλλά αυτό ήταν μόνο μία πλευρά του". Περίπου την ίδια περίοδο άλλαξε και το επίθετό του, Μπουλσάρα, σε Μέρκιουρι. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι, υπάρχει σχέση με το κομμάτι του Μέρκιουρι My Fairy King από το πρώτο άλμπουμ των Queen. Αυτό περιέχει τον ακόλουθο στίχο: "Mother Mercury, look what they've done to me, I cannot run I cannot hide". Αφού ηχογραφήθηκε το κομμάτι ο Φρέντι Μπουλσάρα ρωτήθηκε εάν η "Μother Mercury" του τραγουδιού αναφέρεται στη μητέρα του και αυτός απάντησε: «Yes, and from now on I'll be Freddie Mercury". Και έτσι "γεννήθηκε" ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Οι εραστές του ηγέτη των Queen και ο μόνος άνδρας που τον λάτρεψε

Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν 45 ετών όταν έφυγε από τη ζωή. Έχουν περάσει 29 χρόνια από τον θάνατό του. Ο θρύλος του μένει ζωντανός λόγω του ανυπέρβλητου ταλέντου του και της αξεπέραστης μοναδικότητάς του. Στο πλευρό του, τη στιγμή της τελευταίας του ανάσας ήταν ο άνδρας της ζωής του και σύζυγός του Τζιμ Χάτον, ο μόνος άνδρας που έμεινε βράχος στο πλευρό του και τον στήριξε στις δύσκολες στιγμές. Ήταν μαζί μόνο εφτά χρόνια προτού υποκύψει στο AIDS.

Πολλοί από τους πρώην εραστές του επίσης έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο. Μέρι Όστιν - 1970-1976 Σύντροφος του Μέρκιουρι ήταν για αρκετά χρόνια της δεκαετίας του 1970 η Μαίρη Όστιν, την οποία γνώρισε μέσω του Μπράιαν Μέι και για την οποία έγραψε και το τραγούδι Love of My Life. Αρραβωνιάστηκαν το 1973, ωστόσο η σχέση τους έληξε όταν ο Μέρκιουρι παραδέχτηκε την αμφιφυλοφιλία του. Οι δυο τους διατήρησαν στο εξής στενή φιλία και αργότερα η Όστιν έγινε η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του. Ο Φρέντι θεωρούσε την πρώτη και τελευταία κοπέλα στη ζωή του, την αγάπη τη μεγάλη, αφού πέρασε έξι χρόνια μαζί της προτού αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία του. Η Μέρι ήταν στο πλευρό του ακόμη και τις τελευταίες μέρες του και φέρεται ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζει πού έχει ταφεί, καθώς ο Φρέντι της εμπιστεύτηκε να θάψει τις στάχτες του, καθώς φοβόταν ότι οι τρελαμένοι θαυμαστές του θα προσπαθούσαν να τον ξεθάψουν ή να καταστρέψουν τον τάφο του. Η Μέρι θεωρεί ότι ο Φρέντι της έκανε τεράστια χάρη που της μίλησε ειλικρινά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. "Αν δεν ήταν τόσο αξιοπρεπής ώστε να μου μιλήσει, δεν θα ήμουν εδώ" είχε πει η ίδια στην Daily Mail το 2013. "Αν εκείνος ζούσε αμφιφυλοφιλική ζωή χωρίς να μου το πει θα είχα κολλήσει AIDS και θα είχα πεθάνει" είχε προσθέσει.

Ντέιβιντ Μινς - 1975-1978 Ο Ντέιβιντ Μιλς ήταν ο πρώτος σύντροφος του Φρέντι, που σχεδόν για έναν χρόνο είχε παράλληλα σχέση μαζί του και με τη Μέρι. Ο Φρέντι αγόρασε για τους δυο τους ένα διαμέρισμα για να ζήσουν μαζί και φέρεται να έγραψε τα "You Take My Breath Away" και "Good Old Fashioned Lover Boy" για τον Ντέιβιντ. Σε μια κάρτα που του είχε στείλει έγραφε: "Πολυαγαπημένε μου, λυπάμαι πολύ για χθες το βράδυ αλλά αυτό γίνεται επειδή είμαι απαράδεκτος! Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά - Φιλιά - Mercles xx." Το ζευγάρι δεν κυκλοφόρησε ποτέ μαζί δημοσίως καθώς ο Φρέντι έκρυβε από το κοινό την ομοφυλοφιλία του, ενώ ποτέ δεν την αποκάλυψε ούτε στους γονείς του, ίσως λόγω της συντηρητικής ανατροφής και της θρησκευτικής αντίληψής τους. Τζόε Φανέλι - 1978-1979 Ο έρωτάς τους ήταν θυελλώδης αλλά ο Τζόε διέλυσε τη σχέση επειδή ένιωθε τρομερή πίεση να κρύβουν διαρκώς τη σχέση τους. Από το 1981-1983 δεν είχαν καμία επικοινωνία αν και κάποιες φορές έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο και ο Φρέντι ακόμη ανανέωνε τη βίζα του Τζόε κάθε χρόνο. Τελικά, ο Τζόε έγινε ο σεφ του και οι δυο τους έγιναν οι καλύτεροι φίλοι . Ο Τζόε μετακόμισε στο σπίτι του Φρέντι στο Κένσινγκτον, εκεί όπου ζούσε με τον σύντροφό του τον Τζιμ, αλλά το καλοκαίρι του 1990 διαγνώσθηκαν και οι τρεις άνδρες ως θετικοί στον HIV, ενώ ο Τζιμ είχε ασθενήσει με AIDS. Ο Τζόε συνέχισε να φροντίζει τον Φρέντι και ήταν στο σπίτι όταν εκείνος πέθανε. Λίγους μήνες μετά πέθανε και ο ίδιος από ασθένεια άμεσα συνδεδεμένη με το AIDS. Λέγεται ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να διαχειριστεί τις κρίσεις πανικού του Φρέντι.

Τόνι Μπάστιν - 1979-1980 Ενώ ήταν σε περιοδεία με τους Queen στις ΗΠΑ ο Φρέντι κατάλαβε ότι ο σύντροφός του και κούριερ της DHL Τονι Μπάστιν τον απατούσε. Έστησε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο να χωρίσει τον Τόνο καλώντας τον στην Αμερική με τη δικαιολογία ότι ήθελε να τον δει,. Μόλις εκείνος έφθασε, ο Φρέντι τον παράτησε και τον έβαλε στην πρώτη πτήση για Μ. Βρετανία. Ωστόσο, κράτησε τη γάτα του όσκαρ. Ο Τόνι πέθανε επίσης από AIDS πριν από τα Χριστούγεννα του 1986, σε ηλικία 35 ετών. Βινς ο μπάρμαν Ένα σύντομο φλερτ ήταν ο Βινς ο μπάρμαν, αλλά. Ο φίλος του Φρέντι Πίτερ Φρίστοουν, έγραψε στη βιογραφία του ότι οι δυο τους τα βρήκαν αμέσως. "Ο Βινς ήταν ψηλός, με μαύρα μαλλιά, όμορφος. Δεν θαμπώθηκε από τη φήμη του Φρέντι και ο Φρέντι έπρεπε πάντα να περιμένει πότε θα τελειώσει τη βάρδιά του ο Βινς στο μπαρ προτού πάνε κάπου αλλού. Ο Φρέντι του ζήτησε να αφήσει τη δουλειά του και να έρθει μαζί του σε περιοδεία αλλά ο Βινς αρνήθηκε. "Δεν είμαι έτοιμος να αφήσω τη ζωή μου για κάτι που θα μπορούσε να κρατήσει έξι μήνες προτού μου πεις ότι τελείωσε και να με ξαποστείλει. Λυπάμαι Φρέντι" του είπε. Ο Φρέντι δεν γύρισε ποτέ στο Λος Άντζελες να διερευνήσει τις πιθανότητες. Βασικά επέτρεψε στον Βινς να φύγει". Ο ίδιος ο Βινς είχε πει ότι "ο Φρέντι ήταν το αποκορύφωμα της ζωής μου". Μπιλ Ριντ - 1982 Η σχέση του Φρέντι με τον Μπιλ ήταν γεμάτη βία και κατάχρηση. Καποια στιγμή ο Μπιλ είχε χτυπήσει τόσο άσχημα το χέρι του Φρέντι που ο φίλος του Πίτερ Φρίστοουν ήθελε να τον πάει στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι μάλωσε τόσο άσχημα σε ξενοδοχείο που τα έσπασαν όλα σε ολόκληρη τη σουίτα. Και ώρες πριν οι Queen εμφανιστούν στο Saturday Night Live τον Σεπτέμβριο του 1982 , ο Φρέντι ξύπνησε χωρίς φωνή από τον καβγά με τον Ριντ, ώστε η μπάντα να περάσει όλη τη μέρα να προσπαθεί να τον βοηθήσει να αναρρώσει εγκαίρως για το σόου. Ο Μπιλ ήταν άλλος ένας από τους εραστές του Φρέντι που πέθανε από AIDS Γουίνι Κιρχμπέγκερ - 1983-85 Ο Φρέντι ερωτεύτηκε τον Γερμανό εστιάτορα ενώ έγραψε για χάρη του το It's A Hard. Στη διάρκεια της 3ετούς σχέσης τους, ο Φρέντι του αγόρασε διαμέρισμα, αυτοκίνητο, ακριβό δαχτυλίδι, ενώ φορούσε και το δαχτυλίδι που του είχε χαρίσε ιαυτός και παράλληλα αναφερόταν στον Γουίνι αποκαλώντας τον ο σύζυγός μου, στους φίλους τους. Άρχισαν να συζούν στο Μόναχο και οι φίλοι είπαν πως η σχέση αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχε ο Φρέντι να βιώσει την οικογενειακή ευτυχία σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ο Γουίνι, όμως, προσπαθούσε να μιλήσει αγγλικά και τελικά χώρισαν επικαλούμενοι το εμπόδιο της γλώσσας τον βασικό παράγοντα του χωρισμού τους. Ο Γουίνι πέθανε αργότερα από AIDS Τζιμ Χάτον - 1985-1991 Ο Τζιμ ήταν ο σύντροφος της ζωής του. Μετακόμισε μαζί του στο σπίτι στο Γκάρντεν Λοτζ στο Κένσινγκτον και έμεινε κοντά του ως το τέλος. Ο Τζιμ τον φρόντισε από τη στιγμή της διάγνωσης με HIV και ως τον θάνατό του, παραμένοντας αφοσιωμένος στο πλευρό του. Αντάλλαξαν βέρες το 1986 και πήγαν έναν ολόκληρο μήνα του μέλιτος στην Ιαπωνία. Σε μια σπάνια συνέντευξη το 1987 ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε πει ότι επιτέλους βρήκε αυτό που αναζητούσε ολόκληρη τη ζωή του αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του συντρόφου του. "Έχετε σχέση τώρα;" τον είχε ρωτήσει δημοσιογράφος. "Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να το θέσω έτσι. είμαι τόσο χαρούμενος με τον άνθρωπο που συζώ αυτήν τη στιγμή. Αυτό είναι". "Είστε χαρούμενος που λέω ότι προφανώς πρόκειται για σχέση με άνδρα;" επέμεινε ο δημοσιογράφος. "Δεν θα έπρεπε να λέτε κάτι τέτοιο. Απλώς είπα σχέση. Αυτό ακριβώς είπα" ο Φρέντι σημείωσε. Όταν διεγνώσθη με AIDS το 1987 είπε στον Τζιμ να τον εγκαταλείψει και πως δεν θα του κρατούσε κακία. Αλλά ο Τζιμ του απάντησε: "Σ' αγαπώ Φρέντι, δεν πάω πουθενά". Και έμεινε. Ως την τελευταία ανάσα.