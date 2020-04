Χτες δυστυχως χάσαμε τον Φωτακο μας. Δεν τα κατάφερε να γίνει καλά αλλα ευτυχώς τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ξέρω ότι τώρα που βιώνουμε μια παγκόσμια τραγωδία κι οι απώλειες των ανθρώπων που φεύγουν με τόσο φρικτό τρόπο έχουν μαυρίσει την καθημερινότητα μας το να πενθείς για την απώλεια του γάτου σου μπορεί να φανεί αστείο ή κακομαθημενιά για αυτό δε θα πω τίποτα για το πως νιώθουμε, μόνο το οτι ο Φωτακος για μας ήταν μέλος της οικογένεια μας. Ανεβάζω απλώς αυτό το ποστ για να πω σε σας που αγαπάτε τις γάτες να υιοθετείτε τυφλά γατάκια. Έχουν απόλυτα φυσιολογική ζωή, δεν τα βοηθάτε σε τίποτα μες το σπίτι γιατί χαρτογραφούν αμέσως τα πάντα. Δεν έχουν καμμία πιθανότητα να επιβιώσουν έξω και θα δείτε ότι αυτό που θα σας δώσουν θα ναι μεγαλύτερο απ αυτό που τους δώσετε. Και επίσης μαύροι γάτοι δεν είναι γρουσουζιά. Είναι πανέμορφοι σαν μικροί πάνθηρες και εμάς μόνο καλή τύχη μας έφερε. Εχω στο σπίτι αρκετές γάτοτροφές και λιχουδιές και χωμα. Θα ήθελα να τα πάρει κάποιο τυφλό γατάκι. Ξέρω ότι έχετε αρκετοί. Αν θέλετε γράψτε μου εδώ ένα μήνυμα για να σας τα δώσω μετά από κλήρωση αν είστε πάνω από ένας. Κι επίσης θα πρέπει να δω το προφίλ σας για να σιγουρευτώ ότι δεν είναι ψεύτικο Αναγκαστικά πρέπει να μένετε Αθήνα για να τ αφήσω κάπου που θα σας πω να περάσετε να τα πάρετε. Να προσέχετε πολύ και να μένετε σπίτι #blindcat #blindcatsrock #blackcats

A post shared by Smaragda Karydi (@smaragda_karidi_official) on Apr 3, 2020 at 12:38pm PDT