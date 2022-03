Ζελένσκι: Zήτησε τη βοήθεια των Μακρόν και Σολτς για τον δήμαρχο που απήχθη από τους Ρώσους

Έκκληση για βοήθεια στην υπόθεση απαγωγής του δημάρχου Μελιτόπολης απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη χώρα του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς να βοηθήσουν για την απελευθέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πόλης Μελιτόπολης, ο οποίος απήχθη χθες από Ρώσους, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα, συνομιλούμε τους εταίρους μας σχετικά με την κατάσταση του δημάρχου μας. Η αξίωσή μας είναι σαφής: πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως (…). Τηλεφώνησα ήδη στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…), θα μιλήσω σε όσους είναι απαραίτητο για να απελευθερώσουμε τους ανθρώπους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική προεδρία.

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy said that Russia is transitioning to a “new stage of terror”, as Ukraine accuses troops of kidnapping the mayor of the city Melitopol.

