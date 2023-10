Ζελένσκι: Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σήμερα την “τρομοκρατική επίθεση” της Χαμάς, όπως την χαρακτήρισε, με στόχο το Ισραήλ και υποστήριξε το δικαίωμα της χώρας στη νόμιμη άμυνα.

«Όποιος καταφεύγει στην τρομοκρατία διαπράττει έγκλημα κατά της παγκόσμιας κοινότητας. Όποιος χρηματοδοτεί την τρομοκρατία διαπράττει έγκλημα κατά της παγκόσμιας κοινότητας. Ο κόσμος πρέπει να μείνει ενωμένος και αλληλέγγυος ώστε η τρομοκρατία να μην επιχειρήσει να σπάσει ή να υποτάξει τη ζωή οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα είναι αδιαμφισβήτητο».

Νωρίτερα, το ουκρανικό ΥΠΕΞ καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισράηλ.

Horrible news from Israel. My condolences go out to everyone who lost relatives or close ones in the terrorist attack. We have faith that order will be restored and terrorists will be defeated.

Terror should have no place in the world, because it is always a crime, not just…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2023